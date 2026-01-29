У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад, передає УНН.

Провели щоденне засідання Штабу. Сьогодні вночі Київ перейшов на тимчасові графіки відключень. Через характер пошкоджень енергосистеми це досить жорсткі графіки, вони відрізняються в різних районах і навіть будинках. Але в таких надзвичайних умовах вони додають передбачуваності. Дякую всім залученим до відновлення - повідомив Шмигаль.

За його словами, дефіцит електроенергії зберігається. У столиці над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад.

На проблемних обʼєктах працюють 307 потужних генераторів. Очікуємо ще 40. Працюємо над посиленням бригад енергетиків - додав міністр.

Крім того, Шмигаль зауважив, що на вихідних Україну знову чекають низькі температури.

ДСНС доповіла про рівень готовності. Спільно готуємось до цього виклику - резюмував Шмигаль.

У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині