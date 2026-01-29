У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією ситуації працюють 239 бригад. На вихідних очікуються низькі температури.
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад, передає УНН.
Провели щоденне засідання Штабу. Сьогодні вночі Київ перейшов на тимчасові графіки відключень. Через характер пошкоджень енергосистеми це досить жорсткі графіки, вони відрізняються в різних районах і навіть будинках. Але в таких надзвичайних умовах вони додають передбачуваності. Дякую всім залученим до відновлення
За його словами, дефіцит електроенергії зберігається. У столиці над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад.
На проблемних обʼєктах працюють 307 потужних генераторів. Очікуємо ще 40. Працюємо над посиленням бригад енергетиків
Крім того, Шмигаль зауважив, що на вихідних Україну знову чекають низькі температури.
ДСНС доповіла про рівень готовності. Спільно готуємось до цього виклику
У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині29.01.26, 20:46 • 1764 перегляди