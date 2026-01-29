У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль

$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 7064 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 12048 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15858 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 27460 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 25348 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемір'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 29376 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26462 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19752 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 21202 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУ
29 січня, 12:30 • 7316 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі
29 січня, 14:13 • 34456 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
29 січня, 15:15 • 15199 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими
15:54 • 5104 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
16:36 • 10892 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
17:45 • 12043 перегляди
Ексклюзив
17:45 • 12043 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
16:36 • 10939 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
29 січня, 15:15 • 15239 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
28 січня, 10:59 • 75715 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
28 січня, 07:00 • 104014 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
18:08 • 2972 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
16:52 • 3714 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
28 січня, 18:25 • 30479 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
27 січня, 18:07 • 56417 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
27 січня, 17:26 • 53610 перегляди
Instagram

У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль

Київ

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією ситуації працюють 239 бригад. На вихідних очікуються низькі температури.

У Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією працює понад 200 бригад - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що у Києві зберігається дефіцит електроенергії, над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад, передає УНН.

Провели щоденне засідання Штабу. Сьогодні вночі Київ перейшов на тимчасові графіки відключень. Через характер пошкоджень енергосистеми це досить жорсткі графіки, вони відрізняються в різних районах і навіть будинках. Але в таких надзвичайних умовах вони додають передбачуваності. Дякую всім залученим до відновлення 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, дефіцит електроенергії зберігається. У столиці над стабілізацією ситуації з теплом і світлом сьогодні працювали 239 бригад.

На проблемних обʼєктах працюють 307 потужних генераторів. Очікуємо ще 40. Працюємо над посиленням бригад енергетиків 

- додав міністр.

Крім того, Шмигаль зауважив, що на вихідних Україну знову чекають низькі температури.

ДСНС доповіла про рівень готовності. Спільно готуємось до цього виклику 

- резюмував Шмигаль.

У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині
29.01.26, 20:46 • 1764 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Денис Шмигаль
Київ