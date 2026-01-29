У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині

$42.770.19
18:35 • 1376 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 5806 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 12975 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 23165 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 22112 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 26675 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 24347 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18342 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20125 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28712 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Популярнi новини
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33 • 12872 перегляди
Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT29 січня, 10:00 • 5898 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 26303 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12105 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 5434 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 5806 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 5538 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 12185 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 72337 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 100706 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 1314 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 1942 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 28733 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 54731 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 52003 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Instagram

У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині

Київ • УНН

 • 466 перегляди

У Києві 454 житлових будинки залишаються без тепла, переважно на Троєщині. Комунальники підключили понад 100 будинків на Троєщині.

У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині

У Києві без тепла залишається 454 житлових будинки, більшість - на Троєщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили  до опалення перших понад 100 будинків 

- повідомив мер.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян.

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого: формат обиратимуть самостійно29.01.26, 20:23 • 756 переглядiв

Антоніна Туманова

Київ
Енергетика
Опалення
Віталій Кличко
Київ