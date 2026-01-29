У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині
Київ • УНН
У Києві 454 житлових будинки залишаються без тепла, переважно на Троєщині. Комунальники підключили понад 100 будинків на Троєщині.
У Києві без тепла залишається 454 житлових будинки, більшість - на Троєщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян.
