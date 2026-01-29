У Києві 454 будинки залишаються без опалення, більшість - на Троєщині

У Києві без тепла залишається 454 житлових будинки, більшість - на Троєщині. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Без тепла в столиці наразі 454 житлових будинки. Більшість із них — на Троєщині. Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків - повідомив мер.

За його словами, комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян.

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого: формат обиратимуть самостійно