Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого: формат обиратимуть самостійно

Загальноосвітні навчальні заклади Києва поновлять навчальний процес з 2 лютого, формат навчання кожна школа визначатиме самостійно - очний, дистанційний або змішаний. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише УНН.

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого. Формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний. Враховуватимуться безпекова ситуація, наявність тепла та електропостачання - йдеться у повідомленні.

Школи, визначені опорними пунктами, залежно від рішення педагогічної ради працюватимуть в очному або дистанційному форматі. А якщо виникне надзвичайна ситуація й буде потреба залучити приміщення цих шкіл як опорні пункти обігріву, такі заклади переходитимуть у дистанційний режим.

Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Родини й самі зможуть обрати той формат навчання, який є для них найбільш комфортним і безпечним, додають у КМДА.

"Наше завдання - навчати дітей навіть у цих умовах, адже освіта сьогодні є частиною стійкості країни та нашого тилу", - наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Нагадаємо

У школах Києва з 19 січня до 1 лютого було оголошено канікули. Їх продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул, навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.