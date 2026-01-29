$42.770.19
Ексклюзив
17:45 • 1876 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 11555 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 20725 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 20033 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 25053 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 22998 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17458 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19475 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28355 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12806 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 1886 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 3816 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 10744 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 70612 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 98972 перегляди
Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого: формат обиратимуть самостійно

Київ • УНН

 • 0 перегляди

З 2 лютого загальноосвітні навчальні заклади Києва відновлюють навчання. Формат визначатиметься школами індивідуально, враховуючи безпеку та умови.

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого: формат обиратимуть самостійно

Загальноосвітні навчальні заклади Києва поновлять навчальний процес з 2 лютого, формат навчання кожна школа визначатиме самостійно - очний, дистанційний або змішаний. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише УНН.

Київські школи відновлюють навчання з 2 лютого. Формат навчання кожна школа визначатиме самостійно – очний, дистанційний або змішаний. Враховуватимуться безпекова ситуація, наявність тепла та електропостачання

- йдеться у повідомленні.

Школи, визначені опорними пунктами, залежно від рішення педагогічної ради працюватимуть в очному або дистанційному форматі. А якщо виникне надзвичайна ситуація й буде потреба залучити приміщення цих шкіл як опорні пункти обігріву, такі заклади переходитимуть у дистанційний режим.

Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Родини й самі зможуть обрати той формат навчання, який є для них найбільш комфортним і безпечним, додають у КМДА.

"Наше завдання - навчати дітей навіть у цих умовах, адже освіта сьогодні є частиною стійкості країни та нашого тилу", - наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Нагадаємо

У школах Києва з 19 січня до 1 лютого було оголошено канікули. Їх продовжили за рахунок весняних та тижня літніх канікул, навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.

Ольга Розгон

