Киевские школы возобновляют обучение со 2 февраля: формат будут выбирать самостоятельно

Общеобразовательные учебные заведения Киева возобновят учебный процесс со 2 февраля, формат обучения каждая школа будет определять самостоятельно - очный, дистанционный или смешанный. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет УНН.

Школы, определенные опорными пунктами, в зависимости от решения педагогического совета будут работать в очном или дистанционном формате. А если возникнет чрезвычайная ситуация и будет необходимость привлечь помещения этих школ как опорные пункты обогрева, такие заведения будут переходить в дистанционный режим.

Соответствующие решения будут принимать педагогические советы, а до 30 января руководители школ проинформируют об этом родителей и учащихся. Семьи и сами смогут выбрать тот формат обучения, который является для них наиболее комфортным и безопасным, добавляют в КГГА.

"Наша задача - обучать детей даже в этих условиях, ведь образование сегодня является частью устойчивости страны и нашего тыла", - подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним

В школах Киева с 19 января по 1 февраля были объявлены каникулы. Их продлили за счет весенних и недели летних каникул, учебный год завершится не позднее 1 июля.