Столичні школи йдуть на канікули з 19 січня до 1 лютого - мер
Київ • УНН
У столичних школах із 19 січня канікули до 1 лютого. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, таке рішення обговорили на Раді оборони міста Києва, передає УНН.
