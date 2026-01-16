$43.180.08
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 24045 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 23021 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 22810 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22657 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22466 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30838 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 34865 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26798 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36960 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Столичні школи йдуть на канікули з 19 січня до 1 лютого - мер

Київ • УНН

 • 214 перегляди

У школах Києва з 19 січня до 1 лютого оголошено канікули. Їх продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул, навчальний рік завершиться не пізніше 1 липня.

Столичні школи йдуть на канікули з 19 січня до 1 лютого - мер

У столичних школах із 19 січня канікули до 1 лютого. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, таке рішення обговорили на Раді оборони міста Києва, передає УНН.

Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого... Ці канікули продовжать за рахунок весняних  та тижня літніх канікул. Втім  навчальний рік у школах  завершиться не пізніше 1 липня 

- повідомив міський голова.

Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти16.01.26, 12:01 • 22680 переглядiв

Антоніна Туманова

Київ
Віталій Кличко
Київ