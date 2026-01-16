Столичні школи йдуть на канікули з 19 січня до 1 лютого - мер

У столичних школах із 19 січня канікули до 1 лютого. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, таке рішення обговорили на Раді оборони міста Києва, передає УНН.

Із 19 січня у столичних школах – канікули до 1 лютого... Ці канікули продовжать за рахунок весняних та тижня літніх канікул. Втім навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня - повідомив міський голова.

Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти