Столичные школы уходят на каникулы с 19 января по 1 февраля - мэр

В столичных школах с 19 января каникулы до 1 февраля. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, такое решение обсудили на Совете обороны города Киева, передает УНН.

С 19 января в столичных школах – каникулы до 1 февраля... Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля. - сообщил городской голова.

Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования