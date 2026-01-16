Столичные школы уходят на каникулы с 19 января по 1 февраля - мэр
Киев • УНН
В школах Киева с 19 января по 1 февраля объявлены каникулы. Их продлят за счет весенних и недели летних каникул, учебный год завершится не позднее 1 июля.
В столичных школах с 19 января каникулы до 1 февраля. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, такое решение обсудили на Совете обороны города Киева, передает УНН.
С 19 января в столичных школах – каникулы до 1 февраля... Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования16.01.26, 12:01 • 22478 просмотров