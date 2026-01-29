В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине
Киев • УНН
В Киеве 454 жилых дома остаются без тепла, преимущественно на Троещине. Коммунальщики подключили более 100 домов на Троещине.
В Киеве без тепла остаются 454 жилых дома, большинство - на Троещине. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Без тепла в столице сейчас 454 жилых дома. Большинство из них — на Троещине. Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первые более 100 домов
По его словам, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.
Киевские школы возобновляют обучение со 2 февраля: формат будут выбирать самостоятельно29.01.26, 20:23 • 610 просмотров