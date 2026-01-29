В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине

$42.770.19
51.230.00
ukenru
18:35 • 864 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 4670 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 12605 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 22537 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 21583 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 26327 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 24047 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 18146 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 19963 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28619 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
99%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 35249 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 12674 просмотра
Доходы россии от нефти резко упали на фоне санкций - FT29 января, 10:00 • 5560 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 25374 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 11806 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 4678 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5100 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 11846 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 71911 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 100283 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 1072 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 1736 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 28491 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 54515 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 51801 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Instagram

В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине

Киев • УНН

 • 222 просмотра

В Киеве 454 жилых дома остаются без тепла, преимущественно на Троещине. Коммунальщики подключили более 100 домов на Троещине.

В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине

В Киеве без тепла остаются 454 жилых дома, большинство - на Троещине. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Без тепла в столице сейчас 454 жилых дома. Большинство из них — на Троещине. Сегодня, в течение дня, на Троещине подключили к отоплению первые более 100 домов

- сообщил мэр.

По его словам, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

Киевские школы возобновляют обучение со 2 февраля: формат будут выбирать самостоятельно29.01.26, 20:23 • 610 просмотров

Антонина Туманова

Киев
Энергетика
Отопление
Виталий Кличко
Киев