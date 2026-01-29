В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией ситуации работают 239 бригад. На выходных ожидаются низкие температуры.
Провели ежедневное заседание Штаба. Сегодня ночью Киев перешел на временные графики отключений. Из-за характера повреждений энергосистемы это достаточно жесткие графики, они отличаются в разных районах и даже домах. Но в таких чрезвычайных условиях они добавляют предсказуемости. Спасибо всем, кто участвует в восстановлении
По его словам, дефицит электроэнергии сохраняется. В столице над стабилизацией ситуации с теплом и светом сегодня работали 239 бригад.
На проблемных объектах работают 307 мощных генераторов. Ожидаем еще 40. Работаем над усилением бригад энергетиков
Кроме того, Шмыгаль отметил, что на выходных Украину снова ждут низкие температуры.
ГСЧС доложила об уровне готовности. Совместно готовимся к этому вызову
