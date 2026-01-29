В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 2498 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 5770 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 11147 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 15260 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 26716 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 24880 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 28957 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26154 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19540 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 21042 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фиктивные отсрочки в реестре "Оберіг": разоблачена организованная группа должностных лиц ТЦК и ВСУPhoto29 января, 12:30 • 6664 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 33213 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 14590 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы15:54 • 4508 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10222 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 11144 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 10219 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 14588 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 75078 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 103372 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 2626 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 3314 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 30148 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 56082 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 53298 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Instagram

В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией ситуации работают 239 бригад. На выходных ожидаются низкие температуры.

В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией ситуации с теплом и светом сегодня работали 239 бригад, передает УНН.

Провели ежедневное заседание Штаба. Сегодня ночью Киев перешел на временные графики отключений. Из-за характера повреждений энергосистемы это достаточно жесткие графики, они отличаются в разных районах и даже домах. Но в таких чрезвычайных условиях они добавляют предсказуемости. Спасибо всем, кто участвует в восстановлении

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, дефицит электроэнергии сохраняется. В столице над стабилизацией ситуации с теплом и светом сегодня работали 239 бригад.

На проблемных объектах работают 307 мощных генераторов. Ожидаем еще 40. Работаем над усилением бригад энергетиков

- добавил министр.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на выходных Украину снова ждут низкие температуры.

ГСЧС доложила об уровне готовности. Совместно готовимся к этому вызову

- резюмировал Шмыгаль.

В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине29.01.26, 20:46 • 1644 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Денис Шмыгаль
Киев