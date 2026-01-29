В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией ситуации с теплом и светом сегодня работали 239 бригад, передает УНН.

Провели ежедневное заседание Штаба. Сегодня ночью Киев перешел на временные графики отключений. Из-за характера повреждений энергосистемы это достаточно жесткие графики, они отличаются в разных районах и даже домах. Но в таких чрезвычайных условиях они добавляют предсказуемости. Спасибо всем, кто участвует в восстановлении - сообщил Шмыгаль.

По его словам, дефицит электроэнергии сохраняется. В столице над стабилизацией ситуации с теплом и светом сегодня работали 239 бригад.

На проблемных объектах работают 307 мощных генераторов. Ожидаем еще 40. Работаем над усилением бригад энергетиков - добавил министр.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на выходных Украину снова ждут низкие температуры.

ГСЧС доложила об уровне готовности. Совместно готовимся к этому вызову - резюмировал Шмыгаль.

В Киеве 454 дома остаются без отопления, большинство - на Троещине