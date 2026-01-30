$42.850.08
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 5718 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 15409 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 35254 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 28785 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 24897 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 36651 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 24939 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36352 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 30956 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
Эксклюзив
В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

378 многоэтажек Киева остаются без тепла, большинство из них – на Троещине. За сутки на Троещине подключено более 150 домов.

В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр

378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, и большинство - на Троещине, но дома там накануне уже начали подключать, сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы. В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью – еще 50

- сообщил Кличко.

Коммунальщики и энергетики, по его словам, продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль29.01.26, 22:45 • 11432 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев