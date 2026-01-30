В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр

378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, и большинство - на Троещине, но дома там накануне уже начали подключать, сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

378 многоэтажек Киева еще остаются без тепла. Большинство из них – на Троещине. Часть – в нескольких других районах столицы. В течение вчерашнего дня на Троещине к отоплению подключили первые более 100 домов. Этой ночью – еще 50 - сообщил Кличко.

Коммунальщики и энергетики, по его словам, продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.

В Киеве сохраняется дефицит электроэнергии, над стабилизацией работает более 200 бригад - Шмыгаль