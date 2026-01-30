В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр
Киев • УНН
378 многоэтажек в Киеве остаются без тепла, и большинство - на Троещине, но дома там накануне уже начали подключать, сообщил в пятницу мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Коммунальщики и энергетики, по его словам, продолжают работать в разных районах столицы, чтобы вернуть теплоснабжение в дома киевлян.
