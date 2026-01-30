рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми

російські війська почали масовано бити по логістиці України. За добу було зафіксовано десятки ударів, зокрема по автобусах з людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на радника міністра оборони України Сергія (Флеша) Бескрестнова.

Деталі

Як зазначив Бескрестнов, ворог кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав-Петропавлівка БПЛА на Старлінках. При цьому російські окупанти не гребують публікувати кадри своїх злочинів у соцмережах.

Міністерство оборони України реагує миттєво, і міністр особисто взяв під контроль цю проблему. Я дякую всім військовим, хто надсилав мені інформацію з місць подій. Тактика вибивання шляхів логістики - це класичний метод роботи нашого противника - йдеться в дописі Бескрестнова.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів.