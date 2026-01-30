$42.850.08
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 6136 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 15027 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 23085 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 30227 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 52299 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 40066 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 30992 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 54584 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26319 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми

Київ • УНН

 • 88 перегляди

російські війська почали масовано бити по логістиці України, за добу зафіксовано десятки ударів, зокрема по автобусах з людьми. Ворог кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав-Петропавлівка БПЛА на Старлінках.

рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми

російські війська почали масовано бити по логістиці України. За добу було зафіксовано десятки ударів, зокрема по автобусах з людьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на радника міністра оборони України Сергія (Флеша) Бескрестнова.

Деталі

Як зазначив Бескрестнов, ворог кинув сили на удари по логістиці на ділянці Богуслав-Петропавлівка БПЛА на Старлінках. При цьому російські окупанти не гребують публікувати кадри своїх злочинів у соцмережах.

Міністерство оборони України реагує миттєво, і міністр особисто взяв під контроль цю проблему. Я дякую всім військовим, хто надсилав мені інформацію з місць подій. Тактика вибивання шляхів логістики - це класичний метод роботи нашого противника

- йдеться в дописі Бескрестнова.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів.

Євген Устименко

