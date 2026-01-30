$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
10:25 • 1196 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 7818 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 16556 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 24603 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 31694 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 53693 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 40891 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 31508 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 56118 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26460 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
публикации
Эксклюзивы
рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми

Киев • УНН

 • 468 просмотра

российские войска начали массированно бить по логистике Украины, за сутки зафиксированы десятки ударов, в том числе по автобусам с людьми. Враг бросил силы на удары по логистике на участке Богуслав-Петропавловка БПЛА на Старлинках.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми

российские войска начали массированно бить по логистике Украины. За сутки были зафиксированы десятки ударов, в том числе по автобусам с людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова.

Детали

Как отметил Бескрестнов, враг бросил силы на удары по логистике на участке Богуслав-Петропавловка БПЛА на Старлинках. При этом российские оккупанты не гнушаются публиковать кадры своих преступлений в соцсетях.

Министерство обороны Украины реагирует мгновенно, и министр лично взял под контроль эту проблему. Я благодарю всех военных, кто присылал мне информацию с мест событий. Тактика выбивания путей логистики - это классический метод работы нашего противника

- говорится в сообщении Бескрестнова.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили из-за атак рф на железную дорогу и фиксации вражеских дронов.

Евгений Устименко

