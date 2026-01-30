рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми

российские войска начали массированно бить по логистике Украины. За сутки были зафиксированы десятки ударов, в том числе по автобусам с людьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея (Флеша) Бескрестнова.

Детали

Как отметил Бескрестнов, враг бросил силы на удары по логистике на участке Богуслав-Петропавловка БПЛА на Старлинках. При этом российские оккупанты не гнушаются публиковать кадры своих преступлений в соцсетях.

Министерство обороны Украины реагирует мгновенно, и министр лично взял под контроль эту проблему. Я благодарю всех военных, кто присылал мне информацию с мест событий. Тактика выбивания путей логистики - это классический метод работы нашего противника - говорится в сообщении Бескрестнова.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили из-за атак рф на железную дорогу и фиксации вражеских дронов.