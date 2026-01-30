Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.

Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям - повідомили в Укрзалізниці.

Повідомляється, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом, вказали у компанії.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", - зазначили у компанії.

Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться