Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Київ • УНН
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів. Пошкоджено інфраструктуру, але пасажири та залізничники не постраждали.
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.
Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям
Повідомляється, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.
Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом, вказали у компанії.
Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.
"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", - зазначили у компанії.
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться28.01.26, 16:19 • 29749 переглядiв