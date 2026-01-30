$42.850.08
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 4748 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
06:30 • 12562 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 19856 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 41139 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 32902 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 27020 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
29 січня, 17:45 • 42509 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25514 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36775 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
Публікації
Ексклюзиви
США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес29 січня, 23:52 • 11997 перегляди
Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30 січня, 00:13 • 12711 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування30 січня, 00:29 • 20672 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 14268 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 18779 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 17:45 • 42509 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 31893 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 35095 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 94670 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 122727 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 17168 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 18065 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 41337 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 66572 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 63283 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів. Пошкоджено інфраструктуру, але пасажири та залізничники не постраждали.

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця

Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф на залізницю та фіксацію ворожих дронів, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, пише УНН.

Через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування поїздів моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям

- повідомили в Укрзалізниці.

Повідомляється, що є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери: пасажири поїздів №37/38 Київ-Запоріжжя та №85/86 Львів-Запоріжжя до станцій Синельникове та Запоріжжя вже в дорозі безпечнішим об'їзним шляхом, вказали у компанії.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах та інформацію від поїзних бригад, а також звертати увагу на push-повідомлення у застосунку УЗ.

"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", - зазначили у компанії.

Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться28.01.26, 16:19

Юлія Шрамко

Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Львів
Київ