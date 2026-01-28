$42.960.17
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 9654 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 16907 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 21843 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 22340 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 22962 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26313 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44534 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57515 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 43078 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Київ • УНН

 • 538 перегляди

Укрзалізниця запроваджує нові безпекові обмеження через посилення ворожих ударів по поїздах, що торкнеться Харківщини та прифронтових регіонів. Можливі позапланові зупинки та зміни в розкладі руху поїздів.

Укрзалізниця вводить нові безпекові обмеження через посилення ворожих ударів по поїздах, що включає обмеження деяких сполучень, заміну прямих далеких рейсів на стикувальні та особливий режим руху на окремих ділянках, що може вплинути на потяги зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, повідомили в УЗ у середу, пише УНН.

Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників

- вказали в УЗ.

Як повідомили в УЗ, ухвалено оперативні рішення:

  • низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);
    • деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомимо пасажирів, яких вони стосуються;
      • на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів. Просять враховувати це під час планування подорожей.

        "Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", - зазначили в УЗ.

        Юлія Шрамко

        Суспільство
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сумська область
        Харківська область
        Запорізька область
        Українська залізниця
        Херсонська область