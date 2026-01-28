Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться

Укрзалізниця вводить нові безпекові обмеження через посилення ворожих ударів по поїздах, що включає обмеження деяких сполучень, заміну прямих далеких рейсів на стикувальні та особливий режим руху на окремих ділянках, що може вплинути на потяги зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, повідомили в УЗ у середу, пише УНН.

Ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики і для пасажирів, і для самих залізничників - вказали в УЗ.

Як повідомили в УЗ, ухвалено оперативні рішення:

низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);

деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомимо пасажирів, яких вони стосуються;

на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів - зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів. Просять враховувати це під час планування подорожей.

"Вчасність і швидкість важливі для нас, але немає нічого важливішого за безпеку. Тож просимо не планувати пересадки "впритул" і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки", - зазначили в УЗ.

