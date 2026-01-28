Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется

Укрзализныця вводит новые ограничения в области безопасности из-за усиления вражеских ударов по поездам, что включает ограничение некоторых сообщений, замену прямых дальних рейсов на стыковочные и особый режим движения на отдельных участках, что может повлиять на поезда, в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, сообщили в УЗ в среду, пишет УНН.

Враг усиливает удары по железной дороге, в частности по подвижному составу. Сохраняя движение несмотря на все угрозы, Укрзализныця реагирует на растущие вызовы, чтобы, насколько возможно, уменьшить риски и для пассажиров, и для самих железнодорожников - указали в УЗ.

Как сообщили в УЗ, приняты оперативные решения:

ряд сообщений, в частности на Харьковщине, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы до пунктов назначения (пассажиры соответствующих сообщений будут проинформированы отдельно);

некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщим пассажирам, которых они касаются;

на отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов - в частности из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов. Просят учитывать это при планировании путешествий.

"Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки "впритык" и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности", - отметили в УЗ.

