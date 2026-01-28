Укрзалізниця предупредила о значительных задержках поездов в Харьковской и Одесской областях

Компания "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в графике движения пригородных рейсов в двух регионах из-за сложных погодных условий и технических факторов. Наибольшие задержки зафиксированы в Харьковской и Одесской областях, где пассажирам приходится ждать отправления более нескольких часов. Об этом пишет УНН.

Детали

На железнодорожных узлах Харьковской области наблюдается сбой в движении нескольких ключевых электричек. В частности, со станции Беспаловка поезд №6856 Лимановка - Харьков-Пассажирский следует с опозданием на полтора часа, а рейс №6527 до станции Дубовое задерживается на 1 час 18 минут.

Самая сложная ситуация с поездом №6428 Изюм – Шебелинка, который отправился с начальной станции с задержкой в 2,5 часа. Также сообщается, что обратный рейс №6527 со станции Дубовое ожидается с опозданием на полтора часа. Диспетчеры работают над минимизацией отставания от графика, однако пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Осложнение движения в Одесской области

В Одесской области ситуация остается напряженной: задержки поездов сейчас составляют от 30 минут до 4 часов. Это касается рейсов, соединяющих областной центр с Вапняркой и Подольском.

№6259 Вапнярка – Одесса и №6277 Подольск – Одесса прибудут с существенным опозданием.

№6256 и №6258 Одесса – Вапнярка также задерживаются на выезд и в пути.

Управление железной дороги сообщило, что для пассажиров, которые прибудут в Одессу в ночное время с большими задержками, подготовлены залы ожидания для ночлега. На вокзалах организовано дежурство персонала, а для людей приготовили горячий чай и кофе. Актуальную информацию о времени прибытия можно отслеживать через официальный чат-бот или на табло вокзалов.

