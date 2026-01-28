$43.130.01
27 января, 17:43 • 14321 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 24943 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 21662 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 34032 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 22863 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 41483 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23086 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17569 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 35873 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28059 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Укрзалізниця предупредила о значительных задержках поездов в Харьковской и Одесской областях

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Укрзалізниця сообщила об изменениях в графике движения пригородных рейсов в Харьковской и Одесской областях. Задержки составляют от 30 минут до 4 часов из-за погодных и технических факторов.

Укрзалізниця предупредила о значительных задержках поездов в Харьковской и Одесской областях

Компания "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в графике движения пригородных рейсов в двух регионах из-за сложных погодных условий и технических факторов. Наибольшие задержки зафиксированы в Харьковской и Одесской областях, где пассажирам приходится ждать отправления более нескольких часов. Об этом пишет УНН.

Детали

На железнодорожных узлах Харьковской области наблюдается сбой в движении нескольких ключевых электричек. В частности, со станции Беспаловка поезд №6856 Лимановка - Харьков-Пассажирский следует с опозданием на полтора часа, а рейс №6527 до станции Дубовое задерживается на 1 час 18 минут.

рф тремя "шахедами" атаковала пассажирский поезд "Барвенково - Львов - Чоп", есть раненые27.01.26, 17:24 • 3230 просмотров

Самая сложная ситуация с поездом №6428 Изюм – Шебелинка, который отправился с начальной станции с задержкой в 2,5 часа. Также сообщается, что обратный рейс №6527 со станции Дубовое ожидается с опозданием на полтора часа. Диспетчеры работают над минимизацией отставания от графика, однако пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Осложнение движения в Одесской области

В Одесской области ситуация остается напряженной: задержки поездов сейчас составляют от 30 минут до 4 часов. Это касается рейсов, соединяющих областной центр с Вапняркой и Подольском.

  • №6259 Вапнярка – Одесса и №6277 Подольск – Одесса прибудут с существенным опозданием.
    • №6256 и №6258 Одесса – Вапнярка также задерживаются на выезд и в пути.

      Управление железной дороги сообщило, что для пассажиров, которые прибудут в Одессу в ночное время с большими задержками, подготовлены залы ожидания для ночлега. На вокзалах организовано дежурство персонала, а для людей приготовили горячий чай и кофе. Актуальную информацию о времени прибытия можно отслеживать через официальный чат-бот или на табло вокзалов.

      Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов27.01.26, 07:23 • 3750 просмотров

      Степан Гафтко

      Общество
      Техника
      Харьковская область
      Одесская область
      Украинская железная дорога
      Одесса