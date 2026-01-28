Укрзалізниця попередила про значні затримки поїздів на Харківщині та Одещині

Компанія "Укрзалізниця" повідомила про зміни у графіку руху приміських рейсів у двох регіонах через складні погодні умови та технічні чинники. Найбільші затримки зафіксовані на Харківщині та Одещині, де пасажирам доводиться чекати на відправлення понад кілька годин. Про це пише УНН.

Деталі

На залізничних вузлах Харківської області спостерігається збій у русі кількох ключових електричок. Зокрема, зі станції Безпалівка поїзд №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський слідує із запізненням на півтори години, а рейс №6527 до станції Дубове затримується на 1 годину 18 хвилин.

рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені

Найскладніша ситуація з поїздом №6428 Ізюм – Шебелинка, який вирушив із початкової станції із затримкою у 2,5 години. Також повідомляється, що зворотний рейс №6527 зі станції Дубове очікується із запізненням на півтори години. Диспетчери працюють над мінімізацією відставання від графіка, проте пасажирів просять враховувати зміни при плануванні поїздок.

Ускладнення руху в Одеській області

На Одещині ситуація залишається напруженою: затримки поїздів наразі становлять від 30 хвилин до 4 годин. Це стосується рейсів, що сполучають обласний центр із Вапняркою та Подільськом.

№6259 Вапнярка – Одеса та №6277 Подільськ – Одеса прибудуть із суттєвим запізненням.

№6256 та №6258 Одеса – Вапнярка також затримуються на виїзд та в дорозі.

Управління залізниці повідомило, що для пасажирів, які прибудуть до Одеси в нічний час із великими затримками, підготовлено зали очікування для ночівлі. На вокзалах організовано чергування персоналу, а для людей приготували гарячий чай та каву. Актуальну інформацію про час прибуття можна відстежувати через офіційний чат-бот або на табло вокзалів.

Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів