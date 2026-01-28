$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Укрзалізниця попередила про значні затримки поїздів на Харківщині та Одещині

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Укрзалізниця повідомила про зміни у графіку руху приміських рейсів на Харківщині та Одещині. Затримки становлять від 30 хвилин до 4 годин через погодні та технічні чинники.

Укрзалізниця попередила про значні затримки поїздів на Харківщині та Одещині

Компанія "Укрзалізниця" повідомила про зміни у графіку руху приміських рейсів у двох регіонах через складні погодні умови та технічні чинники. Найбільші затримки зафіксовані на Харківщині та Одещині, де пасажирам доводиться чекати на відправлення понад кілька годин. Про це пише УНН.

Деталі

На залізничних вузлах Харківської області спостерігається збій у русі кількох ключових електричок. Зокрема, зі станції Безпалівка поїзд №6856 Лиманівка - Харків-Пасажирський слідує із запізненням на півтори години, а рейс №6527 до станції Дубове затримується на 1 годину 18 хвилин.

рф трьома "шахедами" атакувала пасажирський поїзд “Барвінкове - Львів - Чоп”, є поранені27.01.26, 17:24 • 3238 переглядiв

Найскладніша ситуація з поїздом №6428 Ізюм – Шебелинка, який вирушив із початкової станції із затримкою у 2,5 години. Також повідомляється, що зворотний рейс №6527 зі станції Дубове очікується із запізненням на півтори години. Диспетчери працюють над мінімізацією відставання від графіка, проте пасажирів просять враховувати зміни при плануванні поїздок.

Ускладнення руху в Одеській області

На Одещині ситуація залишається напруженою: затримки поїздів наразі становлять від 30 хвилин до 4 годин. Це стосується рейсів, що сполучають обласний центр із Вапняркою та Подільськом.

  • №6259 Вапнярка – Одеса та №6277 Подільськ – Одеса прибудуть із суттєвим запізненням.
    • №6256 та №6258 Одеса – Вапнярка також затримуються на виїзд та в дорозі.

      Управління залізниці повідомило, що для пасажирів, які прибудуть до Одеси в нічний час із великими затримками, підготовлено зали очікування для ночівлі. На вокзалах організовано чергування персоналу, а для людей приготували гарячий чай та каву. Актуальну інформацію про час прибуття можна відстежувати через офіційний чат-бот або на табло вокзалів.

      Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів27.01.26, 07:23 • 3750 переглядiв

      Степан Гафтко

      Суспільство
      Техніка
      Харківська область
      Одеська область
      Українська залізниця
      Одеса