Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили из-за атак РФ на железную дорогу и фиксации вражеских дронов. Повреждена инфраструктура, но пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили из-за атак РФ на железную дорогу и фиксации вражеских дронов, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.

Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов следования поездов мониторинговая команда и диспетчеры УЗ ограничили движение между Днепром и Запорожьем

- сообщили в Укрзализныце.

Сообщается, что есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем, указали в компании.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

"Укрзализныця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах следования поездов и возобновит движение поездов привычным маршрутом после отражения атаки и стабилизации ситуации безопасности в регионе", - отметили в компании.

Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется28.01.26, 16:19

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Украинская железная дорога
Днепр
Запорожье
Львов
Киев