Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничили из-за атак РФ на железную дорогу и фиксации вражеских дронов, сообщили в АО "Укрзализныця" в пятницу, пишет УНН.

Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских БПЛА возле маршрутов следования поездов мониторинговая команда и диспетчеры УЗ ограничили движение между Днепром и Запорожьем - сообщили в Укрзализныце.

Сообщается, что есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем, указали в компании.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

"Укрзализныця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах следования поездов и возобновит движение поездов привычным маршрутом после отражения атаки и стабилизации ситуации безопасности в регионе", - отметили в компании.

Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется