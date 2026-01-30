$42.850.08
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 3732 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 12007 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 21140 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 29105 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 36074 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 57924 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28 • 43434 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 32879 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 60912 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ переориентировалась на удары по логистике, а не по энергетике. В Харьковской области баллистической ракетой повреждены склады гражданского производства американской компании.

Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании

Ударов РФ по объектам энергетики за прошедшую ночь не фиксировали, хотя такие были еще вчера днем, а сейчас наблюдается переориентация российской армии на удары по логистике, также Россия нанесла удар баллистической ракетой по Харьковщине и повредила склады гражданского производства - и это американская компания, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, пишет УНН.

Провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительным работам. За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике

- написал Зеленский в соцсетях.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми30.01.26, 12:32 • 1300 просмотров

Также, по данным Президента, продолжаются вражеские удары дронов по обычной застройке в городах. "Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины - повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", - указал Зеленский.

рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия30.01.26, 12:38 • 1194 просмотра

"В Запорожье "шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины", - сообщил Президент.

рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, возник пожар – ОВА29.01.26, 22:32 • 3874 просмотра

По его словам, "был доклад по Донетчине". "Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением", - указал Глава государства.

"Дополнительные силы привлекаются для Киева: по состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления", - отметил Зеленский.

В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр30.01.26, 09:02 • 3114 просмотров

Отчитывались также, по данным Президента, по ситуации на Киевщине, Полтавщине, в Кировоградской области, на Одесщине, Николаевщине, Винниччине, в Черновицкой области, на Хмельнитчине и Житомирщине.

Отдельные задачи - для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!

- подытожил Зеленский.

Войска рф атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне: погиб водитель, 5 раненых30.01.26, 12:56 • 926 просмотров

Юлия Шрамко

