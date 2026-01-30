Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ переориентировалась на удары по логистике, а не по энергетике. В Харьковской области баллистической ракетой повреждены склады гражданского производства американской компании.
Ударов РФ по объектам энергетики за прошедшую ночь не фиксировали, хотя такие были еще вчера днем, а сейчас наблюдается переориентация российской армии на удары по логистике, также Россия нанесла удар баллистической ракетой по Харьковщине и повредила склады гражданского производства - и это американская компания, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, пишет УНН.
Провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительным работам. За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике
Также, по данным Президента, продолжаются вражеские удары дронов по обычной застройке в городах. "Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины - повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", - указал Зеленский.
"В Запорожье "шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины", - сообщил Президент.
По его словам, "был доклад по Донетчине". "Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением", - указал Глава государства.
"Дополнительные силы привлекаются для Киева: по состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления", - отметил Зеленский.
Отчитывались также, по данным Президента, по ситуации на Киевщине, Полтавщине, в Кировоградской области, на Одесщине, Николаевщине, Винниччине, в Черновицкой области, на Хмельнитчине и Житомирщине.
Отдельные задачи - для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!
