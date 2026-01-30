Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но Россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании

Ударов РФ по объектам энергетики за прошедшую ночь не фиксировали, хотя такие были еще вчера днем, а сейчас наблюдается переориентация российской армии на удары по логистике, также Россия нанесла удар баллистической ракетой по Харьковщине и повредила склады гражданского производства - и это американская компания, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, пишет УНН.

Провел специальный селектор по ситуации в регионах Украины и восстановительным работам. За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике - написал Зеленский в соцсетях.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми

Также, по данным Президента, продолжаются вражеские удары дронов по обычной застройке в городах. "Было применение и баллистической ракеты против Харьковщины - повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания", - указал Зеленский.

рф нанесла ракетный удар по складам в пригороде Харькова, произошел масштабный пожар: показали последствия

"В Запорожье "шахеды" ударили по одному из районов города. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровщины, и больше всего по Никополю. Сложная ситуация в приграничье Черниговщины, Сумщины, Харьковщины", - сообщил Президент.

рф нанесла удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, возник пожар – ОВА

По его словам, "был доклад по Донетчине". "Отдельно рассмотрели ситуацию в Черкасской области: нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, и особенно для домов с электроотоплением", - указал Глава государства.

"Дополнительные силы привлекаются для Киева: по состоянию на это утро было 378 многоэтажных домов без отопления", - отметил Зеленский.

В Киеве больше всего многоэтажек без тепла - на Троещине, но их уже начали подключать - мэр

Отчитывались также, по данным Президента, по ситуации на Киевщине, Полтавщине, в Кировоградской области, на Одесщине, Николаевщине, Винниччине, в Черновицкой области, на Хмельнитчине и Житомирщине.

Отдельные задачи - для министра обороны Украины и командующего Воздушных сил ВСУ по развитию защиты от дронов по линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине! - подытожил Зеленский.

Войска рф атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне: погиб водитель, 5 раненых