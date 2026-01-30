$42.850.08
Войска рф атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне: погиб водитель, 5 раненых

Киев • УНН

 • 722 просмотра

В Херсоне российские войска обстреляли маршрутку с пассажирами. Погиб водитель, пять человек получили ранения.

Войска рф атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне: погиб водитель, 5 раненых

В Херсоне российские войска атаковали маршрутку, в которой находились пассажиры, известно о погибшем водителе и пяти раненых, сообщили в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро – получили ранения.

- сообщил глава Херсонской ОВА Прокудин.

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько подтвердил, что "враг атаковал маршрутку, в которой были пассажиры", и позже сообщил о подтвержденной жертве:

Подтверждена смерть одного человека в результате очередного теракта россиян - обстрела маршрутного такси в Херсоне. Очередной жертвой оккупационных войск стал неизвестный мужчина. Предварительно, водитель автобуса. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы

Шанько также сообщил, что "на данный момент в больницу доставлены двое пострадавших из-за атаки российских террористических войск на маршрутное такси в Херсоне около полудня". "У мужчин предварительный диагноз - минно-взрывная травма", - отметил он.

Херсонская областная прокуратура показала последствия, а также уточнила, что "около 12:00 российские войска совершили артиллерийский обстрел Херсона".

"В результате атаки погиб водитель, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются", - указали в прокуратуре.

Напомним

Советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов сообщил, что российские войска начали массированно бить по логистике Украины, и что за сутки были зафиксированы десятки ударов, в том числе по автобусам с людьми.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми30.01.26, 12:32 • 1112 просмотров

Юлия Шрамко

