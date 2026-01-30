$42.850.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Війська рф атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні: загинув водій, 5 поранених

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Херсоні російські війська обстріляли маршрутку з пасажирами. Загинув водій, п'ятеро людей отримали поранення.

Війська рф атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні: загинув водій, 5 поранених

У Херсоні російські війська атакували маршрутку, у якій були пасажири, відомо про загиблого водія та п'ятьох поранених, повідомили у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранень.

- повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін.

Голова Херсонської МВА Ярослав Шанько підтвердив, що "ворог атакував маршрутку, в якій були пасажири", і пізніше повідомив про підтверджену жертву:

Підтверджено смерть однієї людини внаслідок чергового теракту росіян - обстрілу маршрутного таксі в Херсоні. Черговою жертвою окупаційних військ став невідомий чоловік. Попередньо, водій автобуса. Його особу наразі встановлюють відповідні служби

Шанько також повідомив, що "на зараз до лікарні доставлено двох постраждалих через атаку російських терористичних військ на маршрутне таксі в Херсоні близько опівдні". "У чоловіків попередній діагно - мінно-вибухова травма", - зазначив він.

Херсонська обласна прокуратура показала наслідки, а також уточнила, що "близько 12:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона". 

"Внаслідок атаки загинув водій, ще п’ятеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Дані щодо потерпілих уточнюються", - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що російські війська почали масовано бити по логістиці України, і що за добу було зафіксовано десятки ударів, зокрема по автобусах з людьми.

рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми30.01.26, 12:32 • 742 перегляди

Юлія Шрамко

