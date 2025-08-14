Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі

Народний депутат Сергій Кузьміних, голова парламентського підкомітету з питань фармації, останні місяці активно виступає з гучними заявами за зниження цін на ліки. Проте аналіз його публічних виступів та постів у соцмережах показує, що тези нардепа суперечать одна одній, повідомляє УНН.

Нардеп Кузьміних знову і знову повторює, що маркетингові договори між аптеками та виробниками – це головне зло, яке нібито сприяє зростанню цін на ліки. Проте ці договори заборонені урядом ще з 1 березня 2025 року (ред. майже 6 місяців). Однак результату у вигляді підвищення доступності препаратів так і не сталося. У Міністерстві охорони здоров’я підтверджують: очікуваного ефекту ця заборона не дала, ціни не знизилися, а за багатьма позиціями навіть зросли. Тож, на ринку почали активно говорити про те, аби повернути маркетинг. Адже, очевидно, на вартість ліків він не впливає. Тож варто залучати нові механізми та інструменти.

Однак, Кузьміних безперестану говорить "маркетинг треба заборонити, ціни на ліки ростуть через нього". При цьому зручно впускаючи головне - вартість препаратів збільшується навіть попри те, що маркетингу і так не має на ринку вже майже пів року. Тож тут постає питання: чи дійсно нардепа, який мав би діяти в інтересах українців, цікавить зменшення цін на ліки? Чи можливо він діє в чиїхось інших інтересів?

А поки маркетинг не відновлено, пацієнти окрім підвищення цін на ліки втратили ще й програми лояльності та знижки, які аптеки гарантували саме завдяки маркетинговим платежам. Ба більше, одна з аптечних мереж навіть заявила, що змушена зупинити роботу двох своїх мобільних аптек, які забезпечували ліками села Харківщини та Херсонщини. Як повідомили представники мережі, причиною такого рішення стали законодавчі зміни, зокрема посилення регуляції та скасування маркетингових договорів. Це різко зменшило доходи стаціонарних аптек, за рахунок яких фінансувалися мобільні пункти.

Адже утримання одного мобільного аптечного пункту коштує близько 100 тис. грн на місяць, при цьому виторг від продажів не покриває витрат. Додатково на собівартість впливають вимоги щодо спеціальних холодильників, генераторів, Starlink і навіть засобів РЕБ. Вартість повністю обладнаної машини становить 1,45 млн грн.

Тож, з огляду на такі витрати 15 липня перестала працювати мобільна аптека на Херсонщині, а 29 липня – на Харківщині. У результаті без доступу до ліків залишилися жителі 52 населених пунктів 7 громад Херсонської області. На Харківщині наразі діє лише один МАП, який обслуговує 92 селища, але тепер він зможе приїжджати в кожне з них лише раз на 17 днів. Через нестачу фінансування існує ризик і його зупинки.

Та Кузьміних удає, що не нічого не помічає. Тож така однобокість заяв, ігнорування факту, що заборона маркетингу ввела ринок в "кому" та негативно повпливала на загальну ситуацію з цінами на препарати може мати пояснення.

Як УНН писав раніше, благодійний фонд братів Кузьміних у 2016–2018 роках отримав понад 9,5 млн грн від фонду родини Загоріїв – власників фармгіганта "Дарниця". Сьогодні ж, здається, депутат просуває ініціативи, що безпосередньо вигідні цьому фармгіганту, і навіть використовує ідентичні формулювання у своїх заявах.

Схоже, що під гаслами "боротьби за пацієнта" депутат фактично реалізує план "Дарниці" з перерозподілу ринку: витіснення конкурентів, тиск на аптеки, монополізація поличок. Риторика Кузьміних і "Дарниці" збігається настільки, що юристи вже говорять про можливість лінгвістичної експертизи для встановлення реального авторства заяв.

З огляду на все це, його подвійні стандарти щодо фармацевтичного ринку виглядають не як турбота про людей, а як виконання замовлення великого бізнесу.

Поки Кузьміних воює з "примарами" маркетингових договорів, ціни на ліки залишаються високими, аптеки в регіонах закриваються, а прибутки великих виробників зростають. У цій грі виборець Кузьміних опиняється на останньому місці в переліку пріорітетів.

Нагадаємо

Нардеп має ще один неприємний бекграунд – кримінальне провадження про отримання ним півмільйонного хабаря, яке слухає Вищий антикорупційний суд от вже майже три роки. За версією слідства, Кузьміних отримав "відкат" за обіцянку "порішать" закупівлю медичного обладнання в одну з Житомирських лікарень для приватного підприємства. Однак, розгляд справи активно затягується Кузьміних та його адвокатами. Прокурор по справі вже навіть просив суд застосувати до Кузьміних примусовий привід, адже він своїми неявками зірвав понад половину судових засідань.