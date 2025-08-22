Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків

Народний депутат Сергій Кузьміних пригрозив фармацевтичному ринку новим законопроєктом, що може вбити аптеки в Україні. За інформацією співрозмовника УНН, який поділився з редакцією деталями змісту підготованого документа, він передбачає жорсткі норми щодо кількості аптек як "в одні руки", так і на певний радіус та кількість населення, повідомляє УНН.

Народний депутат Сергій Кузьміних опублікував у своєму блозі чергову "гучну" заяву про реформу фармринку. Там він презентував свій новий законопроєкт, який, за його словами, має "врятувати пацієнтів від зростання цін на ліки". Однак експерти та гравці ринку вважають інакше.

Так, у своєму блозі Кузьміних вкотре переконує, що маркетинг нібито є головною причиною високих цін на ліки. Він називає аптеки "маркетинговими машинами" та звинувачує їх у нав’язуванні пацієнтам "фуфломіцинів-БАДів". А своїм законопроєктом №13657 пропонує уряду дати право встановлювати граничні маркетингові обмеження, заборонити будь-який маркетинг на рецептурні препарати та контролювати ціноутворення на вході в аптеки. Тобто, фактично, він не просто просуває ідею повного державного втручання в аптечний сегмент, а ще й демонізує маркетинг як такий.

Та головний акцент блогу навіть не у маркетингу. Наприкінці свого тексту Кузьміних оголосив про ще більш абсурдну ідею – закон "Про аптеки". За інсайдерською інформацією редакції УНН, у його нинішній версії документ містить скандальні норми: один власник зможе відкрити не більше чотирьох аптек по всій країні, при цьому він обов’язково повинен мати фармацевтичну освіту. Ба більше, вводиться обмеження "одна аптека на визначену кількість населення". Тобто, фактично, планується жорстке урізання аптечного бізнесу, яке особливо боляче вдарить по незалежних аптеках і регіональних мережах. А в прогресії ще й зменшить надходження податків від аптек до держбюджету, у такий складний для України час.

Однак, нардепу на це, здається однаково. Адже Кузьміних не вперше діє саме так. Законопроєкт №4122 щодо регулювання ринку БАДів також готувався кулуарно, а представники сфери дізналися про нього лише наприкінці 2024 року.

Виходить, що такий важливий документ розроблявся кулуарно, за спинами стейкхолдерів фармринку. Що це тоді, як не лобізм? – влучно зазначила голова ГО «Всеукраїнське об’єднання Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» Олена Пруднікова.

Ще один момент, який викликав шок у представників ринку БАДів, це надзвичайно короткі строки для впровадження нових правил. Якщо у Європі на адаптацію бізнесу відводять кілька років, то в Україні компаніям пропонують вкластися у лічені місяці. Такий підхід може паралізувати роботу виробників і постачальників, адже перебудувати виробничі процеси та логістику за настільки стислий термін практично неможливо. У результаті під загрозою може опинитися цілий сегмент ринку, а споживачі ризикують втратити доступ до якісних біодобавок.

Очевидно, що від таких "перезавантажень" виграють лише великі фармвиробники. Якщо малі виробники БАДів та іноземні постачальники не витримають нових правил, на аптечних полицях залишаться тільки дорогі препарати фармгігантів.

Сам Кузьміних також неодноразово демонстрував своє вороже ставлення до ринку добавок. Навмисно дискредитуючи сегмент, створюючи негативний фон навколо БАДів та просуваючи наративи, вигідні великим виробникам ліків.

Вільна рука ринку" породила сотні фуфломіцинів, які нав’язують пацієнтам, часто навіть замість ліків – БАДи – заявив він.

Але й на темі маркетингу Кузьміних не зупиняється. Попри те, що його заборонили ще з 1 березня 2025 року, ціни на ліки не знизилися, а подекуди навіть зросли. Пацієнти ж втратили бонусні програми та знижки. А аптеки через відсутність маркетингових платежів почали закривати мобільні аптеки, що залишило сотні людей без доступу до медикаментів. Проте нардеп і далі повторює, що "маркетинг – зло", вперто ігноруючи факти, які доводять протилежне.

Усе це наштовхує на логічний висновок: нові ініціативи Кузьміних – не про пацієнтів, а про фармгігантів. І неважко здогадатися, кого саме.

"Дарниця" і Кузьміних: стара історія по-новому

Як писав УНН раніше, у 2016–2018 роках благодійний фонд братів Кузьміних отримав понад 9,5 млн грн від "Благодійного фонду родини Загоріїв", власників "Дарниці". У той час нардеп працював у комісії МОЗ, яка займалась припиненням дії реєстраційних посвідчень. Ця ситуація привернула увагу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке розпочало перевірку. У відомстві тоді наголошували на можливому конфлікті інтересів у діях члена комісії МОЗ, котрий мав власний благодійний фонд і паралельно отримував фінансування від власників фармгіганта.

Сьогодні ж Кузьміних вийшов на новий рівень. Адже риторика депутата і офіційні заяви компанії "Дарниця" збігаються настільки, що юристи вже говорять про можливість лінгвістичної експертизи, яка може підтвердити реальне авторство законодавчих ініціатив. Можемо припустити, що ми спостерігаємо за класичним прикладом незаконного впливу, де пацієнти залишаються лише "ширмою".

Кузьміних: від хабара до законотворчості

Однак найбільший цинізм у цій історії проявляється, коли починаєш розглянути саму постать Кузьміних. Депутата вже майже три роки судять за отримання півмільйонного хабаря. За версією слідства, він отримав 558 тис. грн за сприяння укладенню контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області. НАБУ ще у січні 2022-го оприлюднило відео моменту передачі грошей, однак вироку досі немає: з 87 призначених засідань понад половину було зірвано через "раптові хвороби", відрядження або просто відсутність самого нардепа та його адвокатів.

У цей час держава продовжує фінансувати його життя: лише за 2022–2024 роки він отримав понад 2,5 млн грн компенсацій з бюджету. Політологи наголошують: у будь-якій європейській країні такий політик давно пішов би у відставку.

Деякі представники влади – це негідні люди, здатні лише виконувати те, що їм кажуть, бути в процесі корупції ідеальним гвинтиком. Ми бачимо, що люди без ознак професійних якостей, без ознак якоїсь моральності опиняються в тих чи інших кріслах, в тому числі і в депутатських – акцентує увагу політолог Сергій Шабовта.

Здається, ініціативи Кузьміних – це не про турботу про пацієнтів, а про захист інтересів великих фармкорпорацій. Його "закон про аптеки" загрожує знищенням незалежного аптечного бізнесу, монополізацією ринку та ще більшим підпорядкуванням його фармгігантам. А поки Кузьміних затягує власний суд і живе за кошт платників податків, він продовжує вдавати "борця з дорогими ліками", хоча насправді є лише черговим інструментом незаконного впливу в фармсфері.