Маємо бути на одній стороні - миру в Європі: Зеленський поговорив із Мерцом та Фредеріксен
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Головними темами стали підготовка до зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом та переговорний процес щодо миру в Європі.
Говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути. Обговорили зараз із Фрідріхом підготовку до зустрічі з Президентом Трампом. Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками – усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати. Домовились, що будемо діяти разом з європейцями й надалі
Глава держави висловив вдячність Німеччині за незмінну й відчутну підтримку для України та нашого захисту.
Завдяки тому, що робимо разом з Німеччиною, тисячі й тисячі життів в Україні вже врятовані від російських ударів, і ми тримаємо позиції в обороні, щоб були сильними й наші позиції в дипломатії. Фрідріху, дякую!
Крім того, Президент України поговорив із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Детально пройшлися по ситуації в перемовному процесі, і я поінформував про більшість аспектів нашої переговорної позиції.
Ми конструктивно працюємо з Америкою і вважаємо, що треба зберегти саме такий рівень роботи: конструктивність додає сили нашим аргументам. Рухаємось, щоб був результат та справжнє закінчення кровопролиття. Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві і, відповідно, реакція світу буде жорсткою
Він також подякував Данії за підтримку, і це справді серйозний внесок в оборону не тільки України, але й усієї Європи. Подякував за головування Данії у Євросоюзі, і за пів року Данії були досягнуті надзвичайно вагомі рішення, зокрема рішення про 90 мільярдів фінансової безпекової гарантії для України.
Європа стає сильнішою від кожного нашого спільного кроку. Домовились, що й надалі будемо працювати разом. І буде дійсно корисним наблизитись до реального впровадження гарантій безпеки як у нашій двосторонній роботі з Америкою, так і з партнерами у Європі. Дякую, Метте!
