Маємо бути на одній стороні - миру в Європі: Зеленський поговорив із Мерцом та Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про підготовку до зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, переговорний процес та мир в Європі, передає УНН.

Говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути. Обговорили зараз із Фрідріхом підготовку до зустрічі з Президентом Трампом. Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками – усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати. Домовились, що будемо діяти разом з європейцями й надалі