Маємо бути на одній стороні - миру в Європі: Зеленський поговорив із Мерцом та Фредеріксен

Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 11033 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 13894 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 20488 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35306 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23448 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18945 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18693 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20517 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42893 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго26 грудня, 09:49 • 26372 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19 • 17031 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33 • 16830 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13526 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto15:38 • 14711 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 6176 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30 • 11033 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35 • 13616 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35306 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 42893 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00 • 6176 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51 • 3570 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56 • 5926 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 8836 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 25778 перегляди
Маємо бути на одній стороні - миру в Європі: Зеленський поговорив із Мерцом та Фредеріксен

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Головними темами стали підготовка до зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом та переговорний процес щодо миру в Європі.

Маємо бути на одній стороні - миру в Європі: Зеленський поговорив із Мерцом та Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про підготовку до зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, переговорний процес та мир в Європі, передає УНН.

Говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути. Обговорили зараз із Фрідріхом підготовку до зустрічі з Президентом Трампом. Я поінформував про нашу роботу з американськими представниками – усі згадуємо берлінський формат зустрічей та продуктивність, яка тоді була досягнута. Саме так і продовжуємо працювати. Домовились, що будемо діяти разом з європейцями й надалі 

- повідомив Зеленський.

Глава держави висловив вдячність Німеччині за незмінну й відчутну підтримку для України та нашого захисту.

Завдяки тому, що робимо разом з Німеччиною, тисячі й тисячі життів в Україні вже врятовані від російських ударів, і ми тримаємо позиції в обороні, щоб були сильними й наші позиції в дипломатії. Фрідріху, дякую! 

- додав Зеленський.

Скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді: Зеленський провів "дуже предметну й позитивну" розмову з генсеком НАТО26.12.25, 18:55 • 1300 переглядiв

Додамо

Крім того, Президент України поговорив із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Детально пройшлися по ситуації в перемовному процесі, і я поінформував про більшість аспектів нашої переговорної позиції.

Ми конструктивно працюємо з Америкою і вважаємо, що треба зберегти саме такий рівень роботи: конструктивність додає сили нашим аргументам. Рухаємось, щоб був результат та справжнє закінчення кровопролиття. Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві і, відповідно, реакція світу буде жорсткою 

- додав Зеленський.

Він також подякував Данії за підтримку, і це справді серйозний внесок в оборону не тільки України, але й усієї Європи. Подякував за головування Данії у Євросоюзі, і за пів року Данії були досягнуті надзвичайно вагомі рішення, зокрема рішення про 90 мільярдів фінансової безпекової гарантії для України.

Європа стає сильнішою від кожного нашого спільного кроку. Домовились, що й надалі будемо працювати разом. І буде дійсно корисним наблизитись до реального впровадження гарантій безпеки як у нашій двосторонній роботі з Америкою, так і з партнерами у Європі. Дякую, Метте! 

- резюмував Зеленський.

Зеленський, Трамп та європейські лідери у суботу, ймовріно, проведуть телефонну конференцію - ЗМІ26.12.25, 19:45 • 1236 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
