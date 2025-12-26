Мы должны быть на одной стороне - мира в Европе: Зеленский поговорил с Мерцем и Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Речь шла о подготовке к встрече с Президентом США Дональдом Трампом, переговорном процессе и мире в Европе, передает УНН.

Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Координируем наши позиции, и все в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть. Обсудили сейчас с Фридрихом подготовку к встрече с Президентом Трампом. Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями – все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем - сообщил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Германии за неизменную и ощутимую поддержку для Украины и нашей защиты.

Благодаря тому, что делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии. Фридрих, спасибо! - добавил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Президент Украины поговорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Подробно прошлись по ситуации в переговорном процессе, и я проинформировал о большинстве аспектов нашей переговорной позиции.

Мы конструктивно работаем с Америкой и считаем, что нужно сохранить именно такой уровень работы: конструктивность добавляет силы нашим аргументам. Двигаемся, чтобы был результат и настоящее окончание кровопролития. Россия должна видеть, что ответственность за срыв мира и затягивание войны будет только на Москве и, соответственно, реакция мира будет жесткой - добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Данию за поддержку, и это действительно серьезный вклад в оборону не только Украины, но и всей Европы. Поблагодарил за председательство Дании в Евросоюзе, и за полгода Дании были достигнуты чрезвычайно весомые решения, в частности решение о 90 миллиардах финансовой гарантии безопасности для Украины.

Европа становится сильнее от каждого нашего совместного шага. Договорились, что и в дальнейшем будем работать вместе. И будет действительно полезным приблизиться к реальному внедрению гарантий безопасности как в нашей двусторонней работе с Америкой, так и с партнерами в Европе. Спасибо, Метте! - резюмировал Зеленский.

