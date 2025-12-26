Мы должны быть на одной стороне - мира в Европе: Зеленский поговорил с Мерцем и Фредериксен

$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 10924 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 13819 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 20416 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 35222 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23421 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18938 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18688 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20506 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42839 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удара26 декабря, 11:33
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 35218 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42836 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"26 декабря, 08:06
Мы должны быть на одной стороне - мира в Европе: Зеленский поговорил с Мерцем и Фредериксен

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Главными темами стали подготовка к встрече с Президентом США Дональдом Трампом и переговорный процесс по миру в Европе.

Мы должны быть на одной стороне - мира в Европе: Зеленский поговорил с Мерцем и Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Речь шла о подготовке к встрече с Президентом США Дональдом Трампом, переговорном процессе и мире в Европе, передает УНН.

Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Координируем наши позиции, и все в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть. Обсудили сейчас с Фридрихом подготовку к встрече с Президентом Трампом. Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями – все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать. Договорились, что будем действовать вместе с европейцами и в дальнейшем 

- сообщил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Германии за неизменную и ощутимую поддержку для Украины и нашей защиты.

Благодаря тому, что делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии. Фридрих, спасибо! 

- добавил Зеленский.

Скоординировали позиции накануне встреч во Флориде: Зеленский провел "очень предметный и позитивный" разговор с генсеком НАТО26.12.25, 18:55

Добавим

Кроме того, Президент Украины поговорил с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Подробно прошлись по ситуации в переговорном процессе, и я проинформировал о большинстве аспектов нашей переговорной позиции.

Мы конструктивно работаем с Америкой и считаем, что нужно сохранить именно такой уровень работы: конструктивность добавляет силы нашим аргументам. Двигаемся, чтобы был результат и настоящее окончание кровопролития. Россия должна видеть, что ответственность за срыв мира и затягивание войны будет только на Москве и, соответственно, реакция мира будет жесткой 

- добавил Зеленский.

Он также поблагодарил Данию за поддержку, и это действительно серьезный вклад в оборону не только Украины, но и всей Европы. Поблагодарил за председательство Дании в Евросоюзе, и за полгода Дании были достигнуты чрезвычайно весомые решения, в частности решение о 90 миллиардах финансовой гарантии безопасности для Украины.

Европа становится сильнее от каждого нашего совместного шага. Договорились, что и в дальнейшем будем работать вместе. И будет действительно полезным приблизиться к реальному внедрению гарантий безопасности как в нашей двусторонней работе с Америкой, так и с партнерами в Европе. Спасибо, Метте! 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский, Трамп и европейские лидеры в субботу, вероятно, проведут телефонную конференцию - СМИ26.12.25, 19:45

Антонина Туманова

Политика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Метте Фредериксен
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Дания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина