Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Скоординировали позиции накануне встреч во Флориде: Зеленский провел "очень предметный и позитивный" разговор с генсеком НАТО

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, скоординировав позиции накануне встреч во Флориде. Обсуждалась совместная работа для обеспечения безопасности и выработки согласованных европейских позиций.

Скоординировали позиции накануне встреч во Флориде: Зеленский провел "очень предметный и позитивный" разговор с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел с генсеком НАТО Марком Рютте "очень предметный и очень позитивный" разговор. По словам Главы государства, "скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде", передает УНН.

Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как и всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее

- сообщил Зеленский после разговора с Рютте.

Кроме того, Президент Украины обсудил с генсеком НАТО "совместную работу для обеспечения безопасности и выработки согласованных европейских позиций, которые поддержат не только Украину, но и всех нас в Европе".

Проинформировал также о деталях недавних разговоров с представителями Президента Трампа и ключевых аспектах процесса. Спасибо за поддержку! 

- резюмировал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида