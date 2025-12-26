Скоординировали позиции накануне встреч во Флориде: Зеленский провел "очень предметный и позитивный" разговор с генсеком НАТО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, скоординировав позиции накануне встреч во Флориде. Обсуждалась совместная работа для обеспечения безопасности и выработки согласованных европейских позиций.
Президент Украины Владимир Зеленский провел с генсеком НАТО Марком Рютте "очень предметный и очень позитивный" разговор. По словам Главы государства, "скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде", передает УНН.
Скоординировали наши позиции накануне встреч во Флориде, и мы должны быть максимально продуктивными в эти дни, как и всегда. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. И будем работать в дальнейшем оперативно, чтобы все необходимые документы были подготовлены как можно быстрее
Кроме того, Президент Украины обсудил с генсеком НАТО "совместную работу для обеспечения безопасности и выработки согласованных европейских позиций, которые поддержат не только Украину, но и всех нас в Европе".
Проинформировал также о деталях недавних разговоров с представителями Президента Трампа и ключевых аспектах процесса. Спасибо за поддержку!
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия постоянно ищет поводы, чтобы не подписывать мирный план, и на нее нужно давить. Зеленский планирует обсудить это с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в воскресенье в Мар-а-Лаго.