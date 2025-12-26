$41.930.22
13:36 • 5598 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 13105 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 25271 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 18565 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 16009 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 17200 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19479 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 38159 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17196 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 35462 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский и финский президент Стубб скоординировали подготовку к переговорам в США: "Достигнут значительный прогресс"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Зеленский обсудил с финским коллегой Стуббом подготовку к переговорам в США, включая 20-пунктный документ и план восстановления. Украинская и американская команды достигли значительного прогресса в разработке гарантий безопасности и стратегии экономического развития.

Зеленский и финский президент Стубб скоординировали подготовку к переговорам в США: "Достигнут значительный прогресс"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с финским коллегой, обсудив детали разработки базового документа из 20 пунктов и планы восстановления страны накануне ключевых встреч в Америке. Об этом украинский глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Украинская и американская команды достигли существенных результатов в подготовке документов для предстоящих переговоров в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сейчас идет активная работа над гарантиями безопасности и стратегией экономического развития. Центральным элементом переговоров является базовый документ, состоящий из 20 пунктов.

Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты22.12.25, 12:00 • 3363 просмотра

Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами. Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодня наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Много сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов 

– заявил Глава государства.

Работа без выходных ради мира

Несмотря на праздничный период, дипломатические усилия Украины остаются максимально интенсивными. Президент подчеркнул, что каждый час работы сейчас имеет критическое значение для достижения результата, который удовлетворит всех ключевых партнеров.

Мы одинаково с Алексом воспринимаем, что интенсивность работы действительно помогает и ни одного дня и ни одного часа нельзя терять. Даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы максимально работаем на защиту жизни и на дипломатию. Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и Президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира 

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также выразил отдельную благодарность Стиву Уиткоффу, Джареду Кушнеру и Александру Стуббу за их конструктивную помощь в продвижении мирных инициатив.

Зеленский и Стубб встретились в Берлине: стали известны детали разговора15.12.25, 13:04 • 3552 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Война в Украине
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин