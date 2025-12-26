Зеленский и финский президент Стубб скоординировали подготовку к переговорам в США: "Достигнут значительный прогресс"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с финским коллегой, обсудив детали разработки базового документа из 20 пунктов и планы восстановления страны накануне ключевых встреч в Америке. Об этом украинский глава государства сообщил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Украинская и американская команды достигли существенных результатов в подготовке документов для предстоящих переговоров в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сейчас идет активная работа над гарантиями безопасности и стратегией экономического развития. Центральным элементом переговоров является базовый документ, состоящий из 20 пунктов.

Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами. Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодня наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Много сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов

Несмотря на праздничный период, дипломатические усилия Украины остаются максимально интенсивными. Президент подчеркнул, что каждый час работы сейчас имеет критическое значение для достижения результата, который удовлетворит всех ключевых партнеров.

Мы одинаково с Алексом воспринимаем, что интенсивность работы действительно помогает и ни одного дня и ни одного часа нельзя терять. Даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы максимально работаем на защиту жизни и на дипломатию. Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и Президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира