Зеленський та фінський президент Стубб скоординували підготовку до переговорів у США: "Досягнуто значного прогресу"
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з фінським колегою Стуббом підготовку до переговорів у США, включаючи 20-пунктовий документ та план відновлення. Українська та американська команди досягли значного прогресу у розробці гарантій безпеки та стратегії економічного розвитку.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з фінським колегою, обговоривши деталі розробки базового документа з 20 пунктів та плани відновлення країни напередодні ключових зустрічей в Америці. Про це український глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Українська та американська команди досягли суттєвих результатів у підготовці документів для майбутніх перемовин у Сполучених Штатах. За словами Зеленського, наразі триває активна робота над гарантіями безпеки та стратегією економічного розвитку. Центральним елементом переговорів є базовий документ, що складається з 20 пунктів.
Поінформували один одного про наші контакти з партнерами. Зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у Сполучених Штатах, і на сьогодні наші команди – українська й американська переговорні команди – досягли значного прогресу. Багато зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів
Робота без вихідних задля миру
Попри святковий період, дипломатичні зусилля України залишаються максимально інтенсивними. Президент підкреслив, що кожна година роботи зараз має критичне значення для досягнення результату, який задовольнить усіх ключових партнерів.
Ми однаково з Алексом сприймаємо, що інтенсивність роботи дійсно допомагає і жодного дня та жодної години не можна втрачати. Навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, ми максимально працюємо на захист життя й на дипломатію. Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки і Президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі і для глобального миру
Президент також висловив окрему подяку Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру та Александру Стуббу за їхню конструктивну допомогу в просуванні мирних ініціатив.
