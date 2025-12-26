Скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді: Зеленський провів "дуже предметну й позитивну" розмову з генсеком НАТО
УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, скоординувавши позиції напередодні зустрічей у Флориді. Обговорювалася спільна робота для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій.
Президент України Володимир Зеленський провів з генсеком НАТО Марком Рютте "дуже предметну й дуже позитивну" розмову. За словами Глави держави, "скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді", передає УНН.
Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше
Крім того, Президент України обговорив з генсеком НАТО "спільну роботу для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій, які підтримають не тільки Україну, але й усіх нас у Європі".
Поінформував також про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента Трампа та ключові аспекти процесу. Дякую за підтримку!
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.