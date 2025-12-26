$41.930.22
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
13:36 • 8722 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 15757 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 29224 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 20752 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 17513 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 17876 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19998 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частини
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 39996 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17368 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді: Зеленський провів "дуже предметну й позитивну" розмову з генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, скоординувавши позиції напередодні зустрічей у Флориді. Обговорювалася спільна робота для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій.

Скоординували позиції напередодні зустрічей у Флориді: Зеленський провів "дуже предметну й позитивну" розмову з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів з генсеком НАТО Марком Рютте "дуже предметну й дуже позитивну" розмову. За словами Глави держави, "скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді", передає УНН.

Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше 

- повідомив Зеленський після розмови із Рютте.

Зеленський та фінський президент Стубб скоординували підготовку до переговорів у США: "Досягнуто значного прогресу"26.12.25, 17:50 • 1186 переглядiв

Крім того, Президент України обговорив з генсеком НАТО "спільну роботу для гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій, які підтримають не тільки Україну, але й усіх нас у Європі".

Поінформував також про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента Трампа та ключові аспекти процесу. Дякую за підтримку! 

- резюмував Зеленський.

Перші документи, можна сказати, готові: Зеленський розповів Карні про дипломатичну роботу України та США26.12.25, 18:42 • 364 перегляди

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія постійно шукає приводи, щоб не підписувати мирний план, і на неї потрібно тиснути. Зеленський планує обговорити це з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в неділю в Мар-а-Лаго.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида