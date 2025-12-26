Перші документи, можна сказати, готові: Зеленський розповів Карні про дипломатичну роботу України та США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Канади Марком Карні стан дипломатичної роботи України зі Сполученими Штатами. Він повідомив про майже готові перші документи та подякував Канаді за підтримку.
Дуже добра розмова. Поінформував про стан нашої дипломатичної роботи зі Сполученими Штатами і про перші документи, які, можна сказати, готові. Працюємо також, щоб доробити документи, які ще потребують уваги. Ціную, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення
За його словами, у найближчі кілька днів багато може бути зроблено як на двосторонньому рівні між Україною та Сполученими Штатами, так і з партнерами з Коаліції охочих.
Важливо, щоб ми всі разом і конструктивно додавали Україні захисту життя, сили – нашим фронтовим позиціям і ефективності – переговорному процесу. На сьогодні саме Росія є стороною, яка гальмує та намагається витрачати час даремно. Ми вважаємо, що не до вихідних та перерв, коли кровопролиття не припиняється. Дякуємо всім у світі, хто підтримує саме такий підхід. Дякую, Канадо!
