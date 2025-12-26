$41.930.22
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 7864 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 15263 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 28458 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 20343 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 17277 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 17746 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 19909 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 39628 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17339 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Перші документи, можна сказати, готові: Зеленський розповів Карні про дипломатичну роботу України та США

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Канади Марком Карні стан дипломатичної роботи України зі Сполученими Штатами. Він повідомив про майже готові перші документи та подякував Канаді за підтримку.

Перші документи, можна сказати, готові: Зеленський розповів Карні про дипломатичну роботу України та США

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем’єром Канади Марком Карні. Йшлося про стан дипломатичної роботи України зі Сполученими Штатами і про перші документи, які майже готові, передає УНН.

Дуже добра розмова. Поінформував про стан нашої дипломатичної роботи зі Сполученими Штатами і про перші документи, які, можна сказати, готові. Працюємо також, щоб доробити документи, які ще потребують уваги. Ціную, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення 

- повідомив Зеленський після розмови із Карні.

Зеленський та фінський президент Стубб скоординували підготовку до переговорів у США: "Досягнуто значного прогресу"26.12.25, 17:50 • 1044 перегляди

За його словами, у найближчі кілька днів багато може бути зроблено як на двосторонньому рівні між Україною та Сполученими Штатами, так і з партнерами з Коаліції охочих.

Важливо, щоб ми всі разом і конструктивно додавали Україні захисту життя, сили – нашим фронтовим позиціям і ефективності – переговорному процесу. На сьогодні саме Росія є стороною, яка гальмує та намагається витрачати час даремно.  Ми вважаємо, що не до вихідних та перерв, коли кровопролиття не припиняється. Дякуємо всім у світі, хто підтримує саме такий підхід. Дякую, Канадо! 

- резюмував Глава держави.

"Більшість елементів угоди узгоджені" між Україною і США, а росіяни "погодилися, що для референдуму потрібне припинення вогню": Axios дізналося деталі перед зустріччю Зеленського і Трампа26.12.25, 15:43 • 2050 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна