Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 8278 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 15497 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 28799 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 20526 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17376 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17804 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 19941 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 39787 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17354 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Первые документы, можно сказать, готовы: Зеленский рассказал Карни о дипломатической работе Украины и США

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Канады Марком Карни состояние дипломатической работы Украины с Соединенными Штатами. Он сообщил о почти готовых первых документах и поблагодарил Канаду за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Канады Марком Карни. Речь шла о состоянии дипломатической работы Украины с Соединенными Штатами и о первых документах, которые почти готовы, передает УНН.

Очень хороший разговор. Проинформировал о состоянии нашей дипломатической работы с Соединенными Штатами и о первых документах, которые, можно сказать, готовы. Работаем также, чтобы доработать документы, которые еще требуют внимания. Ценю, что Канада четко понимает необходимость совместной работы ради обеспечения безопасности и реального восстановления

- сообщил Зеленский после разговора с Карни.

Зеленский и финский президент Стубб скоординировали подготовку к переговорам в США: "Достигнут значительный прогресс"

По его словам, в ближайшие несколько дней многое может быть сделано как на двустороннем уровне между Украиной и Соединенными Штатами, так и с партнерами из Коалиции желающих.

Важно, чтобы мы все вместе и конструктивно добавляли Украине защиты жизни, силы – нашим фронтовым позициям и эффективности – переговорному процессу. На сегодняшний день именно Россия является стороной, которая тормозит и пытается тратить время впустую. Мы считаем, что не до выходных и перерывов, когда кровопролитие не прекращается. Спасибо всем в мире, кто поддерживает именно такой подход. Спасибо, Канада!

- резюмировал Глава государства.

"Большинство элементов соглашения согласованы" между Украиной и США, а россияне "согласились, что для референдума нужно прекращение огня": Axios узнало детали перед встречей Зеленского и Трампа

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина