Первые документы, можно сказать, готовы: Зеленский рассказал Карни о дипломатической работе Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Канады Марком Карни. Речь шла о состоянии дипломатической работы Украины с Соединенными Штатами и о первых документах, которые почти готовы, передает УНН.

Очень хороший разговор. Проинформировал о состоянии нашей дипломатической работы с Соединенными Штатами и о первых документах, которые, можно сказать, готовы. Работаем также, чтобы доработать документы, которые еще требуют внимания. Ценю, что Канада четко понимает необходимость совместной работы ради обеспечения безопасности и реального восстановления

По его словам, в ближайшие несколько дней многое может быть сделано как на двустороннем уровне между Украиной и Соединенными Штатами, так и с партнерами из Коалиции желающих.

Важно, чтобы мы все вместе и конструктивно добавляли Украине защиты жизни, силы – нашим фронтовым позициям и эффективности – переговорному процессу. На сегодняшний день именно Россия является стороной, которая тормозит и пытается тратить время впустую. Мы считаем, что не до выходных и перерывов, когда кровопролитие не прекращается. Спасибо всем в мире, кто поддерживает именно такой подход. Спасибо, Канада!