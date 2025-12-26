$41.930.22
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 14723 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 16617 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 22979 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 37541 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24422 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19482 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18921 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20753 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43922 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Публікації
Уряд підвищить зарплати вчителям на 50% протягом 2026 року та оновить правила фінансування укриттів – Свириденко

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Кабінет Міністрів України поетапно збільшить зарплати освітян на 50% протягом 2026 року. Також уряд змінив порядок надання субвенцій на будівництво шкільних укриттів, фінансуючи об'єкти з готовністю від 60%.

Уряд підвищить зарплати вчителям на 50% протягом 2026 року та оновить правила фінансування укриттів – Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про поетапне збільшення оплати праці освітян, перший етап якого розпочнеться вже у січні 2026 року з підвищення виплат на 30%. Про це Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, із січня 2026 року заробітна плата педагогів зросте на 30%, на що в бюджеті вже закладено 91,8 млрд грн освітньої субвенції. Наступний етап заплановано на вересень 2026 року – передбачено додаткове підвищення ще на 20%.

Уряд запровадив довгострокові контракти на виробництво "Зброї Перемоги" – Свириденко26.12.25, 19:17 • 1748 переглядiв

Крім того, понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні надбавки за роботу в несприятливих умовах. 

Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року 

– підкреслила Юлія Свириденко. 

Окремі доплати передбачені для 25,5 тисяч вчителів у прифронтових громадах.

Нові умови облаштування укриттів

Уряд також змінив порядок надання субвенцій на будівництво шкільних укриттів. Тепер держава фінансуватиме об’єкти з рівнем готовності від 60%. Розподіл коштів відбуватиметься за рівнем безпекових ризиків:

  • дуже високий ризик – 40% коштів;
    • високий ризик – 35%;
      • помірний та задовільний – 25%.

        Юлія Свириденко наголосила, що "шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення", а підвищення виплат є стратегічним пріоритетом для забезпечення конкурентності професії вчителя.

        Зеленський анонсував нові програми підтримки українців на наступний рік23.12.25, 22:02 • 4150 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаОсвіта
        Державний бюджет
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Україна