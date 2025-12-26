Уряд підвищить зарплати вчителям на 50% протягом 2026 року та оновить правила фінансування укриттів – Свириденко
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України поетапно збільшить зарплати освітян на 50% протягом 2026 року. Також уряд змінив порядок надання субвенцій на будівництво шкільних укриттів, фінансуючи об'єкти з готовністю від 60%.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про поетапне збільшення оплати праці освітян, перший етап якого розпочнеться вже у січні 2026 року з підвищення виплат на 30%. Про це Свириденко повідомила у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, із січня 2026 року заробітна плата педагогів зросте на 30%, на що в бюджеті вже закладено 91,8 млрд грн освітньої субвенції. Наступний етап заплановано на вересень 2026 року – передбачено додаткове підвищення ще на 20%.
Крім того, понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні надбавки за роботу в несприятливих умовах.
Для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року
Окремі доплати передбачені для 25,5 тисяч вчителів у прифронтових громадах.
Нові умови облаштування укриттів
Уряд також змінив порядок надання субвенцій на будівництво шкільних укриттів. Тепер держава фінансуватиме об’єкти з рівнем готовності від 60%. Розподіл коштів відбуватиметься за рівнем безпекових ризиків:
- дуже високий ризик – 40% коштів;
- високий ризик – 35%;
- помірний та задовільний – 25%.
Юлія Свириденко наголосила, що "шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення", а підвищення виплат є стратегічним пріоритетом для забезпечення конкурентності професії вчителя.
