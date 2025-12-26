Правительство повысит зарплаты учителям на 50% в течение 2026 года и обновит правила финансирования укрытий – Свириденко
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины поэтапно увеличит зарплаты педагогов на 50% в течение 2026 года. Также правительство изменило порядок предоставления субвенций на строительство школьных укрытий, финансируя объекты с готовностью от 60%.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о поэтапном увеличении оплаты труда педагогов, первый этап которого начнется уже в январе 2026 года с повышения выплат на 30%. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Согласно решению Кабинета Министров, с января 2026 года заработная плата педагогов вырастет на 30%, на что в бюджете уже заложено 91,8 млрд грн образовательной субвенции. Следующий этап запланирован на сентябрь 2026 года – предусмотрено дополнительное повышение еще на 20%.
Кроме того, более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные надбавки за работу в неблагоприятных условиях.
Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года
Отдельные доплаты предусмотрены для 25,5 тысяч учителей в прифронтовых общинах.
Новые условия обустройства укрытий
Правительство также изменило порядок предоставления субвенций на строительство школьных укрытий. Теперь государство будет финансировать объекты с уровнем готовности от 60%. Распределение средств будет происходить по уровню рисков безопасности:
- очень высокий риск – 40% средств;
- высокий риск – 35%;
- умеренный и удовлетворительный – 25%.
Юлия Свириденко подчеркнула, что "школьное образование должно быть безопасным и качественным, даже в условиях полномасштабного вторжения", а повышение выплат является стратегическим приоритетом для обеспечения конкурентоспособности профессии учителя.
