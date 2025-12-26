$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 14813 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 16683 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 23040 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 37590 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24436 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19491 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18927 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20759 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 43945 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Правительство повысит зарплаты учителям на 50% в течение 2026 года и обновит правила финансирования укрытий – Свириденко

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Кабинет Министров Украины поэтапно увеличит зарплаты педагогов на 50% в течение 2026 года. Также правительство изменило порядок предоставления субвенций на строительство школьных укрытий, финансируя объекты с готовностью от 60%.

Правительство повысит зарплаты учителям на 50% в течение 2026 года и обновит правила финансирования укрытий – Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о поэтапном увеличении оплаты труда педагогов, первый этап которого начнется уже в январе 2026 года с повышения выплат на 30%. Об этом Свириденко сообщила в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Согласно решению Кабинета Министров, с января 2026 года заработная плата педагогов вырастет на 30%, на что в бюджете уже заложено 91,8 млрд грн образовательной субвенции. Следующий этап запланирован на сентябрь 2026 года – предусмотрено дополнительное повышение еще на 20%.

Правительство ввело долгосрочные контракты на производство "Оружия Победы" – Свириденко26.12.25, 19:17 • 1762 просмотра

Кроме того, более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные надбавки за работу в неблагоприятных условиях. 

Для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года 

– подчеркнула Юлия Свириденко. 

Отдельные доплаты предусмотрены для 25,5 тысяч учителей в прифронтовых общинах.

Новые условия обустройства укрытий

Правительство также изменило порядок предоставления субвенций на строительство школьных укрытий. Теперь государство будет финансировать объекты с уровнем готовности от 60%. Распределение средств будет происходить по уровню рисков безопасности:

  • очень высокий риск – 40% средств;
    • высокий риск – 35%;
      • умеренный и удовлетворительный – 25%.

        Юлия Свириденко подчеркнула, что "школьное образование должно быть безопасным и качественным, даже в условиях полномасштабного вторжения", а повышение выплат является стратегическим приоритетом для обеспечения конкурентоспособности профессии учителя.

        Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев на следующий год23.12.25, 22:02 • 4150 просмотров

        Степан Гафтко

