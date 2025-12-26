Правительство ввело долгосрочные контракты на производство "Оружия Победы" – Свириденко

$41.930.22
49.430.26
ukenru
16:30 • 3398 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 10252 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 16837 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 30827 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21547 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17939 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18098 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20127 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40762 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17429 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
5.1м/с
88%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23454 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 13013 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 23816 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 14701 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 14390 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 744 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 3398 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 10819 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 30827 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 732 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 952 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 3978 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 7008 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 23622 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Отопление
Социальная сеть

Правительство ввело долгосрочные контракты на производство "Оружия Победы" – Свириденко

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Украинский премьер Свириденко сообщила, что контракты на товары и услуги из перечня "Оружие Победы" будут заключаться на полный производственный цикл.

Правительство ввело долгосрочные контракты на производство "Оружия Победы" – Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии изменений в порядок оборонных закупок на период военного положения. Отныне контракты на товары и услуги из перечня "Оружие Победы" будут заключаться на полный производственный цикл: от этапа разработки до ремонта и восстановления техники. Об этом пишет УНН.

Подробности

Решение, которого давно ждал рынок производителей вооружения и техники – долгосрочные контракты 

– подчеркнула Свириденко. 

По ее словам, потребности Сил обороны теперь будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода. Это позволит оборонным предприятиям системно планировать инвестиции и расширять мощности.

Новые правила финансирования

Изменения, принятые во исполнение поручений Ставки Верховного Главнокомандующего, также касаются системы авансирования. Правительство обновило подход к предоплате, привязав ее размер и сроки непосредственно к этапам выполнения работ.

ч. Правительство разрешило операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергооборудование в аренду без аукционов

Это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов 

– отметила Свириденко. 

Ожидается, что такие меры создадут необходимые условия для запуска новых линий производства и стабильного развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

ч. Свириденко заявила, что более 50% вооружения ВСУ - украинского производства

Степан Гафтко

Экономика
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Украина