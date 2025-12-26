Правительство ввело долгосрочные контракты на производство "Оружия Победы" – Свириденко
Украинский премьер Свириденко сообщила, что контракты на товары и услуги из перечня "Оружие Победы" будут заключаться на полный производственный цикл.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о принятии изменений в порядок оборонных закупок на период военного положения. Отныне контракты на товары и услуги из перечня "Оружие Победы" будут заключаться на полный производственный цикл: от этапа разработки до ремонта и восстановления техники. Об этом пишет УНН.
Решение, которого давно ждал рынок производителей вооружения и техники – долгосрочные контракты
– подчеркнула Свириденко.
По ее словам, потребности Сил обороны теперь будут формироваться не только на текущий год, но и на два следующих бюджетных периода. Это позволит оборонным предприятиям системно планировать инвестиции и расширять мощности.
Новые правила финансирования
Изменения, принятые во исполнение поручений Ставки Верховного Главнокомандующего, также касаются системы авансирования. Правительство обновило подход к предоплате, привязав ее размер и сроки непосредственно к этапам выполнения работ.
Это позволяет финансировать производство ритмично, без остановок и кассовых разрывов
Ожидается, что такие меры создадут необходимые условия для запуска новых линий производства и стабильного развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
