Уряд запровадив довгострокові контракти на виробництво "Зброї Перемоги" – Свириденко
Київ • УНН
Українська прем'єрка Свириденко повідомила, що контракти на товари та послуги з переліку "Зброя Перемоги" укладатимуться на повний виробничий цикл.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення змін до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Відтепер контракти на товари та послуги з переліку "Зброя Перемоги" укладатимуться на повний виробничий цикл: від етапу розробки до ремонту та відновлення техніки. Про це пише УНН.
Деталі
Рішення, на яке давно чекав ринок виробників озброєння та техніки – довгострокові контракти
За її словами, потреби Сил оборони тепер формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. Це дозволить оборонним підприємствам системно планувати інвестиції та розширювати потужності.
Нові правила фінансування
Зміни, ухвалені на виконання доручень Ставки Верховного Головнокомандувача, також стосуються системи авансування. Уряд оновив підхід до передоплати, прив’язавши її розмір та терміни безпосередньо до етапів виконання робіт.
Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів23.12.25, 16:07 • 9911 переглядiв
Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів
Очікується, що такі заходи створять необхідні умови для запуску нових ліній виробництва та стабільного розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
Крім того, уряд виділив 3,1 млрд гривень на оборонні потреби, ці кошти вдалося зекономити за січень-грудень цього року за рахунок скорочення видатків.
Виділяємо додаткове фінансування оборонних потреб. Спрямовуємо 3,1 млрд гривень Міністерству оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки
Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва26.12.25, 18:02 • 1594 перегляди