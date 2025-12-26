$41.930.22
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 10717 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 17304 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 31518 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 21875 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18094 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18198 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20181 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 41092 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22 • 17460 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Київ • УНН

Київ • УНН

 422 перегляди

Українська прем'єрка Свириденко повідомила, що контракти на товари та послуги з переліку "Зброя Перемоги" укладатимуться на повний виробничий цикл.

Уряд запровадив довгострокові контракти на виробництво "Зброї Перемоги" – Свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про ухвалення змін до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Відтепер контракти на товари та послуги з переліку "Зброя Перемоги" укладатимуться на повний виробничий цикл: від етапу розробки до ремонту та відновлення техніки. Про це пише УНН.

Деталі

Рішення, на яке давно чекав ринок виробників озброєння та техніки – довгострокові контракти 

– наголосила Свириденко. 

За її словами, потреби Сил оборони тепер формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. Це дозволить оборонним підприємствам системно планувати інвестиції та розширювати потужності.

Нові правила фінансування

Зміни, ухвалені на виконання доручень Ставки Верховного Головнокомандувача, також стосуються системи авансування. Уряд оновив підхід до передоплати, прив’язавши її розмір та терміни безпосередньо до етапів виконання робіт.

Уряд дозволив операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергообладнання в оренду без аукціонів23.12.25, 16:07 • 9911 переглядiв

Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів 

– зазначила Свириденко. 

Очікується, що такі заходи створять необхідні умови для запуску нових ліній виробництва та стабільного розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Крім того, уряд виділив 3,1 млрд гривень на оборонні потреби, ці кошти вдалося зекономити за січень-грудень цього року за рахунок скорочення видатків.

Виділяємо додаткове фінансування оборонних потреб. Спрямовуємо 3,1 млрд гривень Міністерству оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки

- повідомила Свириденко.

Свириденко заявила, що понад 50% озброєння ЗСУ - українського виробництва26.12.25, 18:02 • 1594 перегляди

Степан Гафтко

