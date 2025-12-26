Зимовий шторм "Девін" паралізував авіасполучення у США: скасовано понад 1300 рейсів

$41.930.22
18:17 • 3822 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 14065 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 16113 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 22529 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 37217 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24310 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19400 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18886 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20707 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43779 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Публікації
Ексклюзиви
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей26 грудня, 10:19
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto15:38
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 37219 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43779 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo14:56
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06
Зимовий шторм "Девін" паралізував авіасполучення у США: скасовано понад 1300 рейсів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Понад 1300 авіарейсів скасовано у США через зимовий шторм "Девін", що охопив країну в піковий період післясвяткових подорожей. Найбільше постраждали аеропорти Нью-Йорка, Детройта, Філадельфії та Бостона.

Зимовий шторм "Девін" паралізував авіасполучення у США: скасовано понад 1300 рейсів

Авіакомпанії Сполучених Штатів скасували 1382 рейси та затримали ще понад 4600 через потужний зимовий шторм "Девін", який охопив країну в піковий період післясвяткових подорожей. Про це повідомляє Bloomberg та Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними сервісу FlightAware, станом на п’ятницю найбільше постраждали три головні летовища Нью-Йорка: Ла-Гуардія, Кеннеді та Ньюарк. У цих районах прогнозується до 23 сантиметрів снігу. Масштабні збої також зафіксовані в аеропортах Детройта, Філадельфії та Бостона. Національна метеорологічна служба попередила, що негода створює "небезпечні умови для подорожей з Великих озер у північну частину Середньоатлантичного регіону".

"Веселого Різдва": Південну Каліфорнію накрили проливні дощі, спричинивши масштабні повені25.12.25, 05:29 • 4926 переглядiв

Ситуація ускладнюється тим, що шторм супроводжується крижаним дощем на Середньому Заході та повенями у Каліфорнії.

Для районів від північної частини штату Нью-Йорк до району трьох штатів прогнозується 4-8 дюймів снігопаду до кінця п'ятниці та до кінця ночі 

– повідомив Центр прогнозування штормів.

Наслідки для наземного транспорту

Окрім авіаційних затримок, під загрозою опинилися мільйони водіїв. За прогнозами Американської автомобільної асоціації, цьогоріч близько 109,5 мільйонів американців обрали подорожі на авто. Метеорологи попереджають про ризики зсувів ґрунту на Західному узбережжі та небезпечне обмерзання доріг у районі Великих озер.

Адміністрації аеропортів закликають пасажирів перевіряти статус рейсів перед виїздом, оскільки негода триватиме до ранку суботи.

Загроза катастрофічних повеней та зсувів: Каліфорнія готується до нових штормів25.12.25, 21:41 • 4060 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Дорожньо-транспортна пригода
Каліфорнія
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки