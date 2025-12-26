Зимовий шторм "Девін" паралізував авіасполучення у США: скасовано понад 1300 рейсів
Понад 1300 авіарейсів скасовано у США через зимовий шторм "Девін", що охопив країну в піковий період післясвяткових подорожей. Найбільше постраждали аеропорти Нью-Йорка, Детройта, Філадельфії та Бостона.
Авіакомпанії Сполучених Штатів скасували 1382 рейси та затримали ще понад 4600 через потужний зимовий шторм "Девін", який охопив країну в піковий період післясвяткових подорожей. Про це повідомляє Bloomberg та Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними сервісу FlightAware, станом на п’ятницю найбільше постраждали три головні летовища Нью-Йорка: Ла-Гуардія, Кеннеді та Ньюарк. У цих районах прогнозується до 23 сантиметрів снігу. Масштабні збої також зафіксовані в аеропортах Детройта, Філадельфії та Бостона. Національна метеорологічна служба попередила, що негода створює "небезпечні умови для подорожей з Великих озер у північну частину Середньоатлантичного регіону".
Ситуація ускладнюється тим, що шторм супроводжується крижаним дощем на Середньому Заході та повенями у Каліфорнії.
Для районів від північної частини штату Нью-Йорк до району трьох штатів прогнозується 4-8 дюймів снігопаду до кінця п'ятниці та до кінця ночі
Наслідки для наземного транспорту
Окрім авіаційних затримок, під загрозою опинилися мільйони водіїв. За прогнозами Американської автомобільної асоціації, цьогоріч близько 109,5 мільйонів американців обрали подорожі на авто. Метеорологи попереджають про ризики зсувів ґрунту на Західному узбережжі та небезпечне обмерзання доріг у районі Великих озер.
Адміністрації аеропортів закликають пасажирів перевіряти статус рейсів перед виїздом, оскільки негода триватиме до ранку суботи.
