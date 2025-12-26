$41.930.22
49.430.26
18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Зимний шторм "Девин" парализовал авиасообщение в США: отменено более 1300 рейсов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Более 1300 авиарейсов отменено в США из-за зимнего шторма "Девин", охватившего страну в пиковый период послепраздничных путешествий. Больше всего пострадали аэропорты Нью-Йорка, Детройта, Филадельфии и Бостона.

Зимний шторм "Девин" парализовал авиасообщение в США: отменено более 1300 рейсов

Авиакомпании Соединенных Штатов отменили 1382 рейса и задержали еще более 4600 из-за мощного зимнего шторма "Девин", который охватил страну в пиковый период послепраздничных путешествий. Об этом сообщает Bloomberg и Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным сервиса FlightAware, по состоянию на пятницу больше всего пострадали три главных аэропорта Нью-Йорка: Ла-Гуардия, Кеннеди и Ньюарк. В этих районах прогнозируется до 23 сантиметров снега. Масштабные сбои также зафиксированы в аэропортах Детройта, Филадельфии и Бостона. Национальная метеорологическая служба предупредила, что непогода создает "опасные условия для путешествий от Великих озер до северной части Среднеатлантического региона".

"Веселого Рождества": Южную Калифорнию накрыли проливные дожди, вызвав масштабные наводнения25.12.25, 05:29 • 4926 просмотров

Ситуация осложняется тем, что шторм сопровождается ледяным дождем на Среднем Западе и наводнениями в Калифорнии.

Для районов от северной части штата Нью-Йорк до района трех штатов прогнозируется 4-8 дюймов снегопада до конца пятницы и до конца ночи 

– сообщил Центр прогнозирования штормов.

Последствия для наземного транспорта

Помимо авиационных задержек, под угрозой оказались миллионы водителей. По прогнозам Американской автомобильной ассоциации, в этом году около 109,5 миллионов американцев выбрали путешествия на авто. Метеорологи предупреждают о рисках оползней на Западном побережье и опасном обледенении дорог в районе Великих озер.

Администрации аэропортов призывают пассажиров проверять статус рейсов перед выездом, поскольку непогода продлится до утра субботы.

Угроза катастрофических наводнений и оползней: Калифорния готовится к новым штормам25.12.25, 21:41 • 4060 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
