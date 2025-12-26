Зимний шторм "Девин" парализовал авиасообщение в США: отменено более 1300 рейсов
Более 1300 авиарейсов отменено в США из-за зимнего шторма "Девин", охватившего страну в пиковый период послепраздничных путешествий. Больше всего пострадали аэропорты Нью-Йорка, Детройта, Филадельфии и Бостона.
Авиакомпании Соединенных Штатов отменили 1382 рейса и задержали еще более 4600 из-за мощного зимнего шторма "Девин", который охватил страну в пиковый период послепраздничных путешествий. Об этом сообщает Bloomberg и Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным сервиса FlightAware, по состоянию на пятницу больше всего пострадали три главных аэропорта Нью-Йорка: Ла-Гуардия, Кеннеди и Ньюарк. В этих районах прогнозируется до 23 сантиметров снега. Масштабные сбои также зафиксированы в аэропортах Детройта, Филадельфии и Бостона. Национальная метеорологическая служба предупредила, что непогода создает "опасные условия для путешествий от Великих озер до северной части Среднеатлантического региона".
Ситуация осложняется тем, что шторм сопровождается ледяным дождем на Среднем Западе и наводнениями в Калифорнии.
Для районов от северной части штата Нью-Йорк до района трех штатов прогнозируется 4-8 дюймов снегопада до конца пятницы и до конца ночи
Последствия для наземного транспорта
Помимо авиационных задержек, под угрозой оказались миллионы водителей. По прогнозам Американской автомобильной ассоциации, в этом году около 109,5 миллионов американцев выбрали путешествия на авто. Метеорологи предупреждают о рисках оползней на Западном побережье и опасном обледенении дорог в районе Великих озер.
Администрации аэропортов призывают пассажиров проверять статус рейсов перед выездом, поскольку непогода продлится до утра субботы.
