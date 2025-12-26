$41.930.22
Світові ціни на нафту впали нижче 61 долара на тлі очікувань зустрічі Зеленського з Трампом

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Світові ціни на нафту Brent та WTI впали більш ніж на 2% через очікування значного надлишку пропозиції у 2026 році та дипломатичну активність США. Трейдери розпродають контракти напередодні зустрічі Зеленського та Трампа, де обговорюватиметься мирний план.

Світові ціни на нафту впали нижче 61 долара на тлі очікувань зустрічі Зеленського з Трампом
Фото: Reuters

Вартість еталонних марок нафти Brent та WTI знизилася більш ніж на 2% через прогнози значного надлишку пропозиції у 2026 році та дипломатичну активність США щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю, 26 грудня, ціна на нафту марки Brent впала на 2,57% до 60,64 долара за барель, а американська WTI здешевшала на 2,76% до 56,74 долара. Трейдери масово розпродають контракти напередодні недільної зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, де обговорюватиметься американський план мирного врегулювання. Ринок закладає очікування, що потенційна угода може призвести до поступового зняття санкцій з російського енергетичного сектору та припинення ударів по нафтовій інфраструктурі.

Прогнози надлишку нафти

Згідно з грудневим звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2026 році світові поставки нафти перевищать попит на 3,84 мільйона барелів на день. Аналітики компанії Aegis Hedging зазначають, що "геополітичні премії забезпечили короткострокову підтримку цін, але суттєво не змінили базовий наратив про надлишок пропозиції". Загалом за 2025 рік ціни на Brent впали на 19%, а на WTI – на 21%, що є найсильнішим річним падінням з часів пандемії.

Очікується, що результати переговорів Зеленського та Трампа, які відбудуться цими вихідними, визначать вектор руху цін на енергоносії на початку 2026 року.

Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg26.12.25, 01:00 • 14676 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Brent
Reuters
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна