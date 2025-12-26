Мировые цены на нефть упали ниже 61 доллара на фоне ожиданий встречи Зеленского с Трампом

Фото: Reuters

Стоимость эталонных марок нефти Brent и WTI снизилась более чем на 2% из-за прогнозов значительного избытка предложения в 2026 году и дипломатической активности США по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу, 26 декабря, цена на нефть марки Brent упала на 2,57% до 60,64 доллара за баррель, а американская WTI подешевела на 2,76% до 56,74 доллара. Трейдеры массово распродают контракты накануне воскресной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, где будет обсуждаться американский план мирного урегулирования. Рынок закладывает ожидания, что потенциальное соглашение может привести к постепенному снятию санкций с российского энергетического сектора и прекращению ударов по нефтяной инфраструктуре.

Прогнозы избытка нефти

Согласно декабрьскому отчету Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году мировые поставки нефти превысят спрос на 3,84 миллиона баррелей в день. Аналитики компании Aegis Hedging отмечают, что "геополитические премии обеспечили краткосрочную поддержку цен, но существенно не изменили базовый нарратив об избытке предложения". В целом за 2025 год цены на Brent упали на 19%, а на WTI – на 21%, что является сильнейшим годовым падением со времен пандемии.

Ожидается, что результаты переговоров Зеленского и Трампа, которые состоятся в эти выходные, определят вектор движения цен на энергоносители в начале 2026 года.

