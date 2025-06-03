Челсі сплатить неустойку у 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Санчо в Манчестер Юнайтед
Київ • УНН
Челсі вирішив не підписувати вінгера Санчо на постійній основі, сплативши Манчестер Юнайтед 5 млн фунтів. Гравець повертається в МЮ, але планує розглянути інші варіанти продовження кар'єри.
Челсі вирішив не підписувати вінгера Жадона Санчо на постійній основі, незважаючи на зобов'язання у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Всупереч умовам контракту, за яким Жадон Санчо перейшов до "Челсі" минулого літа з "Манчестер Юнайтед", лондонський клуб вирішив не підписувати контракт з вінгером Джейдоном Санчо на постійній основі.
Натомість "Челсі" сплатить штраф у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб повернути гравця до "Манчестер Юнайтед".
При цьому сам Санчо не збирається залишатися в Юнайтед і тепер вивчатиме свої варіанти.
Довідково
У 2021 році "Юнайтед" підписав Санчо за 73 мільйони фунтів стерлінгів у дортмундської "Боруссії".
Санчо переїхав на "Стемфорд Брідж" на правах оренди минулого літа, оскільки стосунки з менеджером "Юнайтед" Еріком тен Хагом розладналися
"Челсі" не заплатив за гравця орендну плату і покрив лише половину його заробітної плати в розмірі 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень.
"Блюз" взяли на себе зобов'язання викупити Санчо за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо посядуть вище 14-го місця в Прем'єр-лізі. Це було досягнуто.
Однак клуб і представники гравця не змогли домовитися про контракт для Санчо, якому довелося б погодитися на зниження зарплати за контрактом з "Юнайтед".
У англійського форварда залишився рік за контрактом з "Юнайтед", і клуб все ще винен "Дортмунду" 17 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо
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"Челсі" націлився на вінгера "Боруссії" Дортмунд Джеймі Гіттенса02.06.25, 19:31 • 2734 перегляди