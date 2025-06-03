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Челсі сплатить неустойку у 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Санчо в Манчестер Юнайтед

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Челсі вирішив не підписувати вінгера Санчо на постійній основі, сплативши Манчестер Юнайтед 5 млн фунтів. Гравець повертається в МЮ, але планує розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Челсі сплатить неустойку у 5 мільйонів фунтів, щоб повернути Санчо в Манчестер Юнайтед

Челсі вирішив не підписувати вінгера Жадона Санчо на постійній основі, незважаючи на зобов'язання у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Всупереч умовам контракту, за яким Жадон Санчо перейшов до "Челсі" минулого літа з "Манчестер Юнайтед", лондонський клуб вирішив не підписувати контракт з вінгером Джейдоном Санчо на постійній основі.

Натомість "Челсі" сплатить штраф у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб повернути гравця до "Манчестер Юнайтед".

При цьому сам Санчо не збирається залишатися в Юнайтед і тепер вивчатиме свої варіанти.

Довідково

У 2021 році "Юнайтед" підписав Санчо за 73 мільйони фунтів стерлінгів у дортмундської "Боруссії".

Санчо переїхав на "Стемфорд Брідж" на правах оренди минулого літа, оскільки стосунки з  менеджером "Юнайтед" Еріком тен Хагом розладналися

"Челсі" не заплатив за гравця орендну плату і покрив лише половину його заробітної плати в розмірі 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

"Блюз" взяли на себе зобов'язання викупити Санчо за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо посядуть вище 14-го місця в Прем'єр-лізі. Це було досягнуто. 

Однак клуб і представники гравця не змогли домовитися про контракт для Санчо, якому довелося б погодитися на зниження зарплати за контрактом з "Юнайтед".

У англійського форварда залишився рік за контрактом з "Юнайтед", і клуб все ще винен "Дортмунду" 17 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

Уряд Британії планує спрямувати 2,5 млрд доларів від продажу "Челсі" Україні. Якщо угоди не буде досягнуто, Абрамовичу загрожує судовий позов.

"Челсі" націлився на вінгера "Боруссії" Дортмунд Джеймі Гіттенса02.06.25, 19:31 • 2734 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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