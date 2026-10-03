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"Флеш": у Києві можуть працювати російські ретранслятори для коригування "шахедів"

Київ • УНН

 • 2842 перегляди

Сергій Бескрестнов припустив, що в Києві працюють 1–3 MESH-ретранслятори для короткого керування «Шахедами». Версію ще перевіряють.

"Флеш": у Києві можуть працювати російські ретранслятори для коригування "шахедів"

У Києві можуть бути встановлені радіоретранслятори MESH, які російські військові використовують для створення тимчасових каналів зв’язку з ударними безпілотниками типу "Шахед" та коригування їхнього польоту безпосередньо перед атакою. Таку версію висловив радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Деталі

За словами експерта, йдеться про невелику кількість таких пристроїв, імовірно від одного до трьох. Він припускає, що ретранслятори можуть забезпечувати короткочасний канал управління дронами під час їхнього наближення до цілі.

"Зараз я наполягаю, що в Києві вмикаються радіоретранслятори MESH противника, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів. Небагато. Можливо 1-3", – написав Бескрестнов у соцмережах.

На його думку, такі пристрої складно виявити, однак їх необхідно шукати, оскільки за їхньої наявності протидія дронам лише засобами радіоелектронної боротьби може бути недостатньо ефективною. Як один з аргументів експерт навів удар по об’єкту СБУ, зазначивши, що під час атаки поблизу не було інших "Шахедів", які теоретично могли б виконувати функцію ретрансляторів. Він також заявив, що аналізував удари по мостах Києва та можливість створення дальніх каналів MESH із території рф.

Водночас Бескрестнов наголосив, що йдеться саме про його технічну версію, яка потребує подальшої перевірки.

Експерт також звернув увагу на поширення у російських інформаційних ресурсах фотографій засобів протиповітряної оборони на мостах Києва. За його словами, повністю приховати такі системи від спостереження практично неможливо через великий потік людей. Він додав, що без стабільного онлайн-керування безпосередньо до моменту удару точно влучити у вузькі конструкції, зокрема опори або ванти мостів, складно.

Бескрестнов додав, що фахівці ретельно досліджують уламки збитих російських дронів, однак, за його словами, інших невідомих засобів зв’язку, зокрема LTE або систем на кшталт "Рассвет", наразі не виявили.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що росія використовує в білорусі ретранслятори для БПЛА.

Олександра Василенко

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