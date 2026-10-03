"Флеш": в Киеве могут работать российские ретрансляторы для корректировки "шахедов"
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов предположил, что в Киеве работают 1–3 MESH-ретранслятора для кратковременного управления «Шахедами». Версию ещё проверяют.
В Киеве могут быть установлены радиоретрансляторы MESH, которые российские военные используют для создания временных каналов связи с ударными беспилотниками типа "Шахед" и корректировки их полёта непосредственно перед атакой. Такую версию высказал советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, передаёт УНН.
Детали
По словам эксперта, речь идёт о небольшом количестве таких устройств, предположительно от одного до трёх. Он предполагает, что ретрансляторы могут обеспечивать кратковременный канал управления дронами во время их приближения к цели.
"Сейчас я настаиваю, что в Киеве включаются радиоретрансляторы MESH противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. Немного. Возможно, 1–3", – написал Бескрестнов в соцсетях.
По его мнению, такие устройства сложно обнаружить, однако их необходимо искать, поскольку при их наличии противодействие дронам только средствами радиоэлектронной борьбы может быть недостаточно эффективным. В качестве одного из аргументов эксперт привёл удар по объекту СБУ, отметив, что во время атаки поблизости не было других "Шахедов", которые теоретически могли бы выполнять функцию ретрансляторов. Он также заявил, что анализировал удары по мостам Киева и возможность создания дальних каналов MESH с территории рф.
В то же время Бескрестнов подчеркнул, что речь идёт именно о его технической версии, которая требует дальнейшей проверки.
Эксперт также обратил внимание на распространение в российских информационных ресурсах фотографий средств противовоздушной обороны на мостах Киева. По его словам, полностью скрыть такие системы от наблюдения практически невозможно из-за большого потока людей. Он добавил, что без стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара точно попасть в узкие конструкции, в частности опоры или ванты мостов, сложно.
Бескрестнов добавил, что специалисты тщательно исследуют обломки сбитых российских дронов, однако, по его словам, других неизвестных средств связи, в частности LTE или систем наподобие "Рассвет", пока не обнаружили.
Напомним
Ранее УНН писал о том, что россия использует в беларуси ретрансляторы для БПЛА.