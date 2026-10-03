Без опадів, але з туманами та заморозками - синоптики дали прогноз на 4 жовтня

В Україні 4 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів, однак ніч буде прохолодною — у більшості областей на поверхні ґрунту можливі заморозки. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі 1–6° тепла, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, на півдні країни 4–9° тепла; вдень 14–19°, у східних областях 11–16° тепла.

Прогноз погоди по території Київщини та м.Києва

Мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура по області вночі 1–6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, вдень 14–19° тепла; у Києві вночі 4–6° тепла, вдень 16–18°.

Від заморозків до 19° тепла - прогноз погоди на 3 жовтня