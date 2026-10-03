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Без осадков, но с туманами и заморозками — синоптики дали прогноз на 4 октября

Киев • УНН

 • 716 просмотра

В Украине 4 октября будет переменная облачность без осадков. Ночью возможны заморозки, днём температура достигнет 14–19° тепла.

Без осадков, но с туманами и заморозками — синоптики дали прогноз на 4 октября

В Украине 4 октября ожидается переменная облачность без осадков, однако ночь будет прохладной — в большинстве областей на поверхности почвы возможны заморозки. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью 1–6° тепла, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0–3°, на юге страны 4–9° тепла; днем 14–19°, в восточных областях 11–16° тепла.

Прогноз погоды по территории Киевской области и г. Киева

Переменная облачность. Без осадков. По области ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура по области ночью 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°, днем 14–19° тепла; в Киеве ночью 4–6° тепла, днем 16–18°.

От заморозков до 19° тепла - прогноз погоды на 3 октября03.10.26, 08:19 • 5742 просмотра

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина
Киев