От заморозков до 19° тепла - прогноз погоды на 3 октября
Киев • УНН
3 октября будет переменная облачность без осадков. Ночью возможны заморозки, днём температура поднимется до 14–19°.
Ночные заморозки и туманы, а днём до 19 градусов тепла ожидаются в Украине в субботу, 3 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков.
В западных областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°; температура днём 14-19° тепла.
Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11638 просмотров