От заморозков до 19° тепла - прогноз погоды на 3 октября

Ночные заморозки и туманы, а днём до 19 градусов тепла ожидаются в Украине в субботу, 3 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°; температура днём 14-19° тепла.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр