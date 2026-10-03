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От заморозков до 19° тепла - прогноз погоды на 3 октября

Киев • УНН

 • 2534 просмотра

3 октября будет переменная облачность без осадков. Ночью возможны заморозки, днём температура поднимется до 14–19°.

От заморозков до 19° тепла - прогноз погоды на 3 октября

Ночные заморозки и туманы, а днём до 19 градусов тепла ожидаются в Украине в субботу, 3 октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность. Без осадков.

В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, в Прикарпатье и в воздухе 0-3°; температура днём 14-19° тепла.

Засуха на фоне жары может навредить урожаю и севу озимых - Укргидрометцентр13.08.26, 11:44 • 11638 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина