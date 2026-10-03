Від заморозків до 19° тепла - прогноз погоди на 3 жовтня
Київ • УНН
3 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі можливі заморозки, вдень температура підніметься до 14–19°.
Нічні заморозки та тумани і до 19 градусів тепла вдень очікуються в Україні у суботу, 3 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність. Без опадів.
У західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°; температура вдень 14-19° тепла.
Посуха на тлі спеки може зашкодити врожаю і посівній озимини - Укргідрометцентр13.08.26, 11:44 • 11638 переглядiв