Від заморозків до 19° тепла - прогноз погоди на 3 жовтня

Нічні заморозки та тумани і до 19 градусів тепла вдень очікуються в Україні у суботу, 3 жовтня. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність. Без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°; температура вдень 14-19° тепла.

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