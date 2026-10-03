Ексдиректор Молодого театру Білоус, підозрюваний у сексуальному насильстві щодо студенток, вийшов із СІЗО - адвокати

Ексдиректор і художній керівник Київського національного академічного Молодого театру Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві щодо студенток, 2 жовтня вийшов із СІЗО після внесення застави. Про це повідомляє УНН із посиланням на адвокатів режисера та матеріали справи.

Раніше суд зменшив її розмір із майже 5 млн грн до 1,3 млн грн.

Деталі

Про звільнення Білоуса із слідчого ізолятора повідомили його захисники. Раніше суд залишив режисера під вартою, однак визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Спочатку її розмір становив 4,992 млн грн. Сторона захисту оскаржила це рішення, заявивши, що родина Білоуса не має можливості внести таку суму. Наприкінці вересня стало відомо, що розмір застави було зменшено до 1,3 млн грн. Про це, зокрема, повідомляла дружина режисера Ірина Білоус. Після внесення коштів він залишив СІЗО.

Водночас звільнення під заставу не означає припинення кримінального провадження. Білоус має виконувати процесуальні обов'язки, визначені судом, а розгляд справи триває.

У чому обвинувачують Білоуса

Андрію Білоусу повідомили про підозру у жовтні 2025 року. Згодом матеріали кримінального провадження передали до суду.

За версією слідства, починаючи з 2017 року Білоус нібито використовував свій авторитет у театральному середовищі, а також статус викладача і керівника театру для сексуальних домагань та насильницьких дій щодо студенток. У справі фігурують п'ять потерпілих. За даними слідства, двоє з них на момент ймовірного вчинення правопорушень були неповнолітніми. Білоусу інкримінують кримінальні правопорушення за ч. 2 та ч. 3 ст. 152, а також ч. 1 та ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування та сексуальне насильство за обтяжуючих обставин.

У межах слідства правоохоронці допитали потерпілих і десятки свідків, провели обшуки та вилучили мобільні пристрої й інші речові докази. У прокуратурі раніше заявляли, що свідки повідомляли про сексуалізовану поведінку, вимоги надсилати інтимні фотографії, листування сексуального характеру та фізичні домагання.

Крім того, за даними сторони обвинувачення, проведені психологічні експертизи зафіксували у потерпілих психотравмуючі наслідки.

Позиція захисту

Сам Андрій Білоус заперечує висунуті проти нього обвинувачення. Раніше він заявляв, що не завдавав нікому фізичної або моральної шкоди та називав ситуацію кампанією, спрямованою на його дискредитацію. За словами чоловіка, його відносини з людьми, які фігурують у справі, мали дружній та довірливий характер.

Адвокати режисера також звертали увагу на окремі процесуальні моменти у справі. Зокрема, захист стверджував, що частина матеріалів негласних слідчих дій була знищена і серед них могли бути дані, важливі для позиції сторони захисту.

Прокуратура, зі свого боку, наполягала на необхідності тримання Білоуса під вартою через можливі ризики впливу на потерпілих, свідків або перешкоджання правосуддю.

Як розвивався скандал

Публічна історія навколо Андрія Білоуса розпочалася на початку 2025 року. У січні колишня студентка Софія Сапожник заявила, що режисер нібито просив її надсилати інтимні фотографії, обговорював із нею сексуальні фантазії та пересилав зображення інших студенток. Після цього з'явилися нові публічні свідчення інших жінок. Університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого повідомив про проведення службової перевірки та передачу відповідної інформації правоохоронцям.

На тлі скандалу Білоуса відсторонили від викладання та тимчасово від керівництва Молодим театром. У березні 2025 року після завершення терміну відсторонення він повернувся до роботи в театрі, що спричинило протести частини театральної спільноти. У травні Білоус подав заяву про звільнення з посади директора-художнього керівника Молодого театру за угодою сторін. Тоді він пояснював своє рішення бажанням знизити напруження всередині колективу.

Ексдиректор "Молодого театру" Білоус отримав підозру у сексуальному насильстві щодо студенток