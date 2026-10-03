Экс-директор Молодого театра Белоус, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из СИЗО - адвокаты

$44.8350.70
ukru
08:31 • 4968 просмотра
Запуск FP-7 возвращает Украину в небольшую группу стран, производящих баллистические ракеты - NYT
04:38 • 28966 просмотра
В Киеве перекрыли Северный мост после российской атаки — как курсирует общественный транспортVideo
04:16 • 29051 просмотра
Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попаданииVideo
04:05 • 19972 просмотра
Россия заблокировала эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек и отвергла предложения Украины — Лубинец
03:15 • 22209 просмотра
Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушкиPhoto
3 октября, 02:17 • 22663 просмотра
Орбана подозревают в личном приказе задержать украинских инкассаторов — дело впервые может дойти до экс-премьера
3 октября, 01:38 • 17226 просмотра
До 80 проколов и движение после подрыва на мине — как еще усилили украинский военный квадроциклPhoto
3 октября, 00:56 • 15814 просмотра
США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен
3 октября, 00:18 • 14124 просмотра
РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
2 октября, 23:38 • 13899 просмотра
Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.3м/с
51%
762мм
Популярные новости
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 22331 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 22192 просмотра
Что празднуют 3 октября в Украине и мире 03:55 • 5026 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях россиян за сутки и сообщил, сколько техники удалось уничтожитьPhoto04:27 • 11798 просмотра
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo06:25 • 11420 просмотра
публикации
Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца2 октября, 12:36 • 50577 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 55111 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 65953 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 57945 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 81095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецк
Германия
Реклама
УНН Lite
На Гавайях обрушилась в океан известная полутысячелетняя морская арка ХолейVideo06:25 • 11541 просмотра
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto3 октября, 01:06 • 22314 просмотра
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка3 октября, 00:06 • 22445 просмотра
Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин ТёрнерPhoto2 октября, 23:06 • 26378 просмотра
Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений2 октября, 22:05 • 28882 просмотра
Актуальное
Financial Times
Техника
The New York Times
Отопление
Старлинк

Экс-директор Молодого театра Белоус, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из СИЗО - адвокаты

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Экс-директора Молодого театра Андрея Белоуса освободили из СИЗО после внесения залога. Его подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток.

Экс-директор Молодого театра Белоус, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из СИЗО - адвокаты

Бывший директор и художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, 2 октября вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвокатов режиссёра и материалы дела.

Ранее суд уменьшил его размер с почти 5 млн грн до 1,3 млн грн.

Детали

Об освобождении Белоуса из следственного изолятора сообщили его защитники. Ранее суд оставил режиссёра под стражей, однако определил альтернативную меру пресечения в виде залога. Сначала его размер составлял 4,992 млн грн. Сторона защиты обжаловала это решение, заявив, что семья Белоуса не имеет возможности внести такую сумму. В конце сентября стало известно, что размер залога был уменьшен до 1,3 млн грн. Об этом, в частности, сообщала жена режиссёра Ирина Белоус. После внесения средств он покинул СИЗО.

В то же время освобождение под залог не означает прекращения уголовного производства. Белоус должен выполнять процессуальные обязанности, определённые судом, а рассмотрение дела продолжается.

В чём обвиняют Белоуса

Андрею Белоусу сообщили о подозрении в октябре 2025 года. Впоследствии материалы уголовного производства передали в суд.

По версии следствия, начиная с 2017 года Белоус якобы использовал свой авторитет в театральной среде, а также статус преподавателя и руководителя театра для сексуальных домогательств и насильственных действий в отношении студенток. В деле фигурируют пять потерпевших. По данным следствия, двое из них на момент предполагаемого совершения правонарушений были несовершеннолетними. Белоусу вменяют уголовные правонарушения по ч. 2 и ч. 3 ст. 152, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт об изнасиловании и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

В рамках расследования правоохранители допросили потерпевших и десятки свидетелей, провели обыски и изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства. В прокуратуре ранее заявляли, что свидетели сообщали о сексуализированном поведении, требованиях присылать интимные фотографии, переписке сексуального характера и физических домогательствах.

Кроме того, по данным стороны обвинения, проведённые психологические экспертизы зафиксировали у потерпевших психотравмирующие последствия.

Позиция защиты

Сам Андрей Белоус отрицает выдвинутые против него обвинения. Ранее он заявлял, что не причинял никому физического или морального вреда, и называл ситуацию кампанией, направленной на его дискредитацию. По словам мужчины, его отношения с людьми, фигурирующими в деле, носили дружеский и доверительный характер.

Адвокаты режиссёра также обращали внимание на отдельные процессуальные моменты в деле. В частности, защита утверждала, что часть материалов негласных следственных действий была уничтожена и среди них могли быть данные, важные для позиции стороны защиты.

Прокуратура, со своей стороны, настаивала на необходимости содержания Белоуса под стражей из-за возможных рисков влияния на потерпевших, свидетелей или воспрепятствования правосудию.

Как развивался скандал

Публичная история вокруг Андрея Белоуса началась в начале 2025 года. В январе бывшая студентка София Сапожник заявила, что режиссёр якобы просил её присылать интимные фотографии, обсуждал с ней сексуальные фантазии и пересылал изображения других студенток. После этого появились новые публичные свидетельства других женщин. Университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого сообщил о проведении служебной проверки и передаче соответствующей информации правоохранителям.

На фоне скандала Белоуса отстранили от преподавания и временно от руководства Молодым театром. В марте 2025 года после завершения срока отстранения он вернулся к работе в театре, что вызвало протесты части театрального сообщества. В мае Белоус подал заявление об увольнении с должности директора — художественного руководителя Молодого театра по соглашению сторон. Тогда он объяснял своё решение желанием снизить напряжённость внутри коллектива.

Экс-директор "Молодого театра" Белоус получил подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток21.10.25, 11:32 • 3393 просмотра

Александра Василенко

КультураКриминал и ЧП
Андрей Белоус
Украина