Экс-директор Молодого театра Белоус, подозреваемый в сексуальном насилии в отношении студенток, вышел из СИЗО - адвокаты

Бывший директор и художественный руководитель Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус, которого подозревают в сексуальном насилии в отношении студенток, 2 октября вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвокатов режиссёра и материалы дела.

Ранее суд уменьшил его размер с почти 5 млн грн до 1,3 млн грн.

Детали

Об освобождении Белоуса из следственного изолятора сообщили его защитники. Ранее суд оставил режиссёра под стражей, однако определил альтернативную меру пресечения в виде залога. Сначала его размер составлял 4,992 млн грн. Сторона защиты обжаловала это решение, заявив, что семья Белоуса не имеет возможности внести такую сумму. В конце сентября стало известно, что размер залога был уменьшен до 1,3 млн грн. Об этом, в частности, сообщала жена режиссёра Ирина Белоус. После внесения средств он покинул СИЗО.

В то же время освобождение под залог не означает прекращения уголовного производства. Белоус должен выполнять процессуальные обязанности, определённые судом, а рассмотрение дела продолжается.

В чём обвиняют Белоуса

Андрею Белоусу сообщили о подозрении в октябре 2025 года. Впоследствии материалы уголовного производства передали в суд.

По версии следствия, начиная с 2017 года Белоус якобы использовал свой авторитет в театральной среде, а также статус преподавателя и руководителя театра для сексуальных домогательств и насильственных действий в отношении студенток. В деле фигурируют пять потерпевших. По данным следствия, двое из них на момент предполагаемого совершения правонарушений были несовершеннолетними. Белоусу вменяют уголовные правонарушения по ч. 2 и ч. 3 ст. 152, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт об изнасиловании и сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

В рамках расследования правоохранители допросили потерпевших и десятки свидетелей, провели обыски и изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства. В прокуратуре ранее заявляли, что свидетели сообщали о сексуализированном поведении, требованиях присылать интимные фотографии, переписке сексуального характера и физических домогательствах.

Кроме того, по данным стороны обвинения, проведённые психологические экспертизы зафиксировали у потерпевших психотравмирующие последствия.

Позиция защиты

Сам Андрей Белоус отрицает выдвинутые против него обвинения. Ранее он заявлял, что не причинял никому физического или морального вреда, и называл ситуацию кампанией, направленной на его дискредитацию. По словам мужчины, его отношения с людьми, фигурирующими в деле, носили дружеский и доверительный характер.

Адвокаты режиссёра также обращали внимание на отдельные процессуальные моменты в деле. В частности, защита утверждала, что часть материалов негласных следственных действий была уничтожена и среди них могли быть данные, важные для позиции стороны защиты.

Прокуратура, со своей стороны, настаивала на необходимости содержания Белоуса под стражей из-за возможных рисков влияния на потерпевших, свидетелей или воспрепятствования правосудию.

Как развивался скандал

Публичная история вокруг Андрея Белоуса началась в начале 2025 года. В январе бывшая студентка София Сапожник заявила, что режиссёр якобы просил её присылать интимные фотографии, обсуждал с ней сексуальные фантазии и пересылал изображения других студенток. После этого появились новые публичные свидетельства других женщин. Университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого сообщил о проведении служебной проверки и передаче соответствующей информации правоохранителям.

На фоне скандала Белоуса отстранили от преподавания и временно от руководства Молодым театром. В марте 2025 года после завершения срока отстранения он вернулся к работе в театре, что вызвало протесты части театрального сообщества. В мае Белоус подал заявление об увольнении с должности директора — художественного руководителя Молодого театра по соглашению сторон. Тогда он объяснял своё решение желанием снизить напряжённость внутри коллектива.

Экс-директор "Молодого театра" Белоус получил подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток