У Києві слюсар напідпитку викрав трамвай, бо "дуже подобається" ним їздити - його затримали

У Києві 20-річний містянин, перебуваючи напідпитку, викрав трамвай з депо та вирушив по одному із маршрутів, "бо йому дуже подобається" ним їздити. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру. Про це повідомили 3 жовтня у ГУНП у Києві, пише УНН.

У Києві нетверезий слюсар викрав трамвай та вирушив маршрутом: поліцейські оголосили правопорушнику про підозру - зазначили у поліції.

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Про зникнення резервного трамвая з території підприємства в поліцію повідомила диспетчерка трамвайного депо.

"20-річний киянин, перебуваючи ввечері на території підприємства, переконався, що поблизу нікого немає, після чого зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро "Бориспільська"", - вияснили у поліції.

Щоб припинити рух транспорту, як повідомляється, працівникам довелось знеструмити контактну мережу.

"Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,41 проміле", - ідеться у повідомленні.

"Під час спілкування з поліцейськими затриманий пояснив свій вчинок тим, що незаконно заволодів трамваєм, оскільки йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту", - розповіли у поліції.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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