У Києві чоловік вкрав у сусіда сейф із коштами та коштовностями на 2 млн гривень і закопав у лісі

У Києві 47-річний чоловік викрав із квартири сусіда сейф із грошима та коштовностями на суму близько 2 млн грн, а потім закопав його в лісі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

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Киянин повідомив про крадіжку сейфа з квартири. Всередині були гроші та коштовності загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень. Зловмисником виявився 47-річним сусідом потерпілого.

Під час досудового розслідування встановлено, що напередодні син заявника випадково залишив у салоні автомобіля сусіда рюкзак із ключами від власної квартири. Скориставшись цим, фігурант дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, ключами відчинив вхідні двері їхньої квартири. З помешкання він викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі зловмисник виїхав за межі столиці, закопав викрадене в лісі, залишивши частину грошей собі на "дрібні витрати" – повідомили у поліції.

Наразі, правоохоронці розшукали та затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 666 000 гривень.

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