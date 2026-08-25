В Киеве мужчина украл у соседа сейф с деньгами и ценностями на 2 млн гривен и закопал его в лесу

В Киеве 47-летний мужчина похитил из квартиры соседа сейф с деньгами и драгоценностями на сумму около 2 млн грн, а затем закопал его в лесу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Киевлянин сообщил о краже сейфа из квартиры. Внутри находились деньги и драгоценности общей стоимостью около 2 миллионов гривен. Злоумышленником оказался 47-летний сосед потерпевшего.

В ходе досудебного расследования установлено, что накануне сын заявителя случайно оставил в салоне автомобиля соседа рюкзак с ключами от собственной квартиры. Воспользовавшись этим, фигурант дождался, пока соседи уедут из дома, и ключами открыл входную дверь их квартиры. Из жилища он похитил сейф с деньгами и драгоценностями, запер дверь, а ключи положил обратно в рюкзак. Впоследствии злоумышленник выехал за пределы столицы, закопал похищенное в лесу, оставив часть денег себе на "мелкие расходы"