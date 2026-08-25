В Киеве мужчина украл у соседа сейф с деньгами и ценностями на 2 млн гривен и закопал его в лесу
Киев • УНН
47-летний киевлянин украл у соседа сейф с деньгами и ценностями на 2 млн грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В Киеве 47-летний мужчина похитил из квартиры соседа сейф с деньгами и драгоценностями на сумму около 2 млн грн, а затем закопал его в лесу. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.
Детали
Киевлянин сообщил о краже сейфа из квартиры. Внутри находились деньги и драгоценности общей стоимостью около 2 миллионов гривен. Злоумышленником оказался 47-летний сосед потерпевшего.
В ходе досудебного расследования установлено, что накануне сын заявителя случайно оставил в салоне автомобиля соседа рюкзак с ключами от собственной квартиры. Воспользовавшись этим, фигурант дождался, пока соседи уедут из дома, и ключами открыл входную дверь их квартиры. Из жилища он похитил сейф с деньгами и драгоценностями, запер дверь, а ключи положил обратно в рюкзак. Впоследствии злоумышленник выехал за пределы столицы, закопал похищенное в лесу, оставив часть денег себе на "мелкие расходы"
В настоящее время правоохранители разыскали и задержали правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 666 000 гривен.
Напомним
Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили и задержали участников мошеннической схемы, которые предлагали вложиться в выгодные коммерческие проекты и получать неплохую прибыль, а в результате присвоили 600 тысяч евро.